Skitour auf den Hochwieskopf

Wem der Zinken schon zu überlaufen ist, sollte eine Tour auf den Hochwieskopf wählen.

„Ganz schön viel los hier.“ So mancher Skitourengeher, manche Skitourengeherin hat sich am Parkplatz Lämmerbach am Talschluss von Hintersee angesichts des Rummels schon gefragt, ob die Routenwahl doch die richtige war. Tatsächlich geht es an schönen Sonntagen am Hohen Zinken oder am Gennerhörndl oft gewaltig zu. Ein Problem, das man am 1754 Meter Hochwieskopf nicht hat: Die insgesamt 1500 Höhenmeter – davon 300 im Gegenanstieg – sorgen für gründliche Selektion.

Ausgangspunkt:

Parkplatz Lämmerbach (820 m) am Talschluss von Hintersee.

Route:

Zu Beginn geht es gemeinsam mit allen anderen Gennerhorn- oder Zinkenaspiranten entlang der Straße – und/oder diese durch den Wald über den markierten Sommersteig abkürzend – hinauf auf die Genneralm. Am Scheitelpunkt der Genneralm, das ist in etwa auf Höhe der Bergrettungshütte, heißt es abfellen und nach Süden ins Ackersbachtal entlang des Sommerweges abfahren. Bei der erstbesten Gelegenheit (zirka 1030 m) wird der Bach gequert und man zieht die Felle wieder auf.

Nun geht es wechselnd steil nach Westen hinauf. Nach einem kurzen Waldstückchen dreht die Route leicht auf Südwest und man gelangt so auf die Fläche nahe der Hochwiesalm (1463 m). Weiter flach nach Süden an einer Doline („Schiaches Loch“) vorbei und zunehmend steiler werdend durch lichten Wald auf dem am Ende schmalen Rücken zum Gipfel. Abfahrt – samt Gegenanstieg aus dem Ackersbachtal – wie Anstieg.







Variante:

Statt Richtung Süden zum Hochwieskopf kann man von der Ebene vor der Hochwiesalm auch nach Nordwesten zur Mosangeralm (1476 m) gehen und bei stabilen Verhältnisse dann über den breiten Hang in die Einsattelung zwischen Dürlstein (1697 m) und First (1718 m) ansteigen. Nach Süden oder Norden auf einen der beiden Gipfel. Abfahrten wie Anstieg.

Hier können Sie die Route als PDF downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Mittelschwere, lange und konditionell fordernde Hochwintertour. 1200 Höhenmeter und 3,5 Stunden Anstieg auf den Hochwieskopf. Für die Abfahrt ins Ackersbachtal sollte man 30 Minuten kalkulieren, für den Gegenanstieg etwa 1 Stunde. Skitourenausrüstung notwendig!

Karte: Kompass Nr.15, „Tennengebirge – Hochkönig“, 1:50.000.

Literatur: Clemens M. Hutter, Thomas Neuhold, „Skitourenatlas Salzburg-Berchtesgaden“, Verlag Pustet, 2. Auflage Salzburg 2014.

Einkehr: Gasthof Hintersee

Lawinenlage: www.lawine.salzburg.at