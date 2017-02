Kinotipp: „Elle“

Dieser Film fällt gleichsam mit der Tür ins Haus. Ein maskierter Mann in Schwarz dringt ins Wohnzimmer einer Villa ein, überwältigt eine Frau und vergewaltigt sie. Man sieht eine verstörte Katze, brutale Schläge, Blut, zerbrochene Gläser, man hört Stöhnen zwischen Lust und Schmerz.

Einen Moment lang bleibt die Leinwand schwarz. Es sind noch keine fünf Minuten vergangen und der Kinogeher ist verstört. Dabei beginnt jetzt erst die eigentliche Irritation. Denn Michèle, das Vergewaltigungsopfer, eine geschiedene, wohlhabende Frau um die Mitte fünfzig, reagiert nicht so, wie man es erwartet. Statt zur Polizei zu gehen, räumt sie die Scherben weg, nimmt ein Bad und bestellt sich japanisches Essen. Und als in der Folge der Täter wieder auftaucht, nimmt der Film überraschende Wendungen.

Inszenierung

Mit „Elle“, der Verfilmung des Romans „Oh“ von Philippe Djian, feiert der holländische Regisseur Paul Verhoeven, ein Meister der provokanten Hollywood-Unterhaltung („Basic Instinct“), nach längerer Kinopause ein großartiges Comeback. Gekonnt lässt Verhoeven zum einen den Voyeurismus der Kinogeher mit den erotischen sowie Rache-Fantasien seiner Heldin kollidieren. Zum anderen übt „Elle“ ganz im Stile von Claude Chabrol bissige Kritik an der abgründigen bürgerlichen Gesellschaft.

Zwischen einem Papst-Auftritt im TV und einer Weihnachtsfeier, bei der man zu Iggy Pops „Lust for Life“ tanzt, wird hierbei ein weites Feld beackert. Während die Männerfiguren in diesem Film durchwegs eindimensional als Gefangene ihrer Triebe dargestellt werden, präsentiert sich die weibliche Hauptfigur höchst ambivalent und komplex. Isabelle Huppert, in einer der besten Rollen ihres Lebens, verkörpert diese in gewohnter Manier – emotionslos, geheimnisvoll und mit unbeweglichem Gesicht.

Botschaft

„Elle“ provoziert, indem auf Moral verzichtet und das Doppelbödige zelebriert wird. Vor allem wird hier aber eine Frau gezeigt, die kein Opfer sein will.

Fazit

Mit „Elle“ meldet sich Paul Verhoeven mit einer gelungenen Kino-Provokation zurück. In der Hauptrolle brilliert Isabelle Huppert.

Helmut Hollerweger

Foto: Filmladen