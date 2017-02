Geständnis einer Kaufsüchtigen

Es ist ein Klischee, dass Frauen permanent was kaufen. Handtaschen zum Beispiel. Schuhe. Und Lippenstifte. Ob das wahr ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es gibt da schon was, das ich permanent kaufe.

Handtaschen sind’s nicht, Schuhe auch nicht, und Lippenstift benutz ich nie. Es ist was ganz anderes, und Sie werden nie drauf kommen. Ich kaufe Hörbücher. Wie eine Gestörte! Und jetzt wird’s noch kurioser: Das sind keine Hörbücher für Erwachsene, sondern für Kinder, aber trotzdem sind sie eigentlich für mich. Dazu gekommen ist es so: Vor drei Jahren war der Sohn bereits im neuen Heimatort für den Kindergarten angemeldet, nur war unsere Wohnung nicht fertig, wir konnten nicht umziehen. Deshalb bin ich wochenlang jeden Tag vierzig Minuten zum Kindergarten gefahren und vierzig Minuten zurück, mit einem Dreijährigen und einem sechs Wochen alten Baby, das den halben Vormittag, den wir im herbstlich nassen neuen Ort rumkriegen mussten, gebrüllt hat.

Für diese Autofahrten hab ich die ersten Hörbücher bestellt, um a) den Sohn zu beschäftigen und b) wach zu bleiben. In dieser Zeit hab ich nämlich derart wenig geschlafen, dass meine Reaktionsfähigkeit die einer Fliege war – nachdem sie von einem Fliegenklatscher zergatscht worden ist. Da Kinder eine geradezu abartige Vorliebe für Wiederholungen haben, hätten’s nicht viele Hörbücher sein müssen, aber: Ich halt das nicht aus. Nach kürzester Zeit konnte ich alle auswendig und wollte Abwechslung. Und das ist dann ein wenig ausgeartet. Letztens hab ich die CDs gezählt, es waren 25. Also die im Auto. In der Wohnung waren es 98. Und dann nochmal 25, die ich aussortiert und verschenkt hab.

Da können Sie sich jetzt ausrechnen, dass ich ein bisserl einen Hieb hab. Aber: Ich kauf sie fast nur gebraucht bei medimops, für ein paar Euro. Und wir horchen die tatsächlich alle, meine Kinder werden mit Geschichten abgefüllt, und besonders der Große liebt das, der hört immer aufmerksam zu. Da macht’s dann noch mehr Spaß, ständig nach neuen Storys Ausschau zu halten. Räuber Hotzenplotz und Ronja Räubertochter, Drache Kokosnuss und Pumuckl, Planes, Cars, Dschungelbuch, Dumbo, Tafiti, Bibi Blocksberg, den kleinen Wassermann, das kleine Gespenst, der kleine Ritter Trenk und die kleine Hexe, Michel, Madita, Tom Turbo, Pippi Langstrumpf – wir haben sie alle, bis auf Conni, die kommt mir nicht ins Haus. Wenn Sie also Fragen zu Kinderhörbüchern haben, gerne an mich – damit kenn ich mich aus. Mit Handtaschen und Lippenstiften eher weniger.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at