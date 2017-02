Der Winter ist aus und vorbei!

Der „Jet“ sorgt für Temperatursprünge.

In der Stadt Salzburg und im Flachgau wird man heuer die Langlaufski nicht mehr in den Schnee setzen können. Hier ist der Winter vorbei. Auch wenn die sporadischen Kaltluftvorstöße in der Übergangsjahreszeit im März und vielleicht auch im April für einen kurzen Schneefall sorgen werden, die Kälte und die kompakte Schneedecke sind gebrochen. Die frostfreien Nächte häufen sich, mit dem ersten milderen Regen und Plusgraden in der Nacht werden sich die Frösche auf ihre Wanderung begeben.

Die Froschwanderung ist typisch für die ersten beiden Märzwochen in der Stadt Salzburg. Anders ist es natürlich in den Gebirgsgauen, dort ist noch nicht Winterschluss! Ganz im Gegenteil: Bis um Ostern hat es in den letzten Jahren immer wieder kräftig geschneit im Gebirge, auch Tage mit ergiebigem Neuschnee und heikler Lawinensituation sind im März in den Gebirgsgauen keine Seltenheit.

Wieso wird es nun wärmer? Die Sonne wird kräftiger, scheint länger, erwärmt den Boden stark und macht jeden Tag ein bisschen heller und im Mittel auch wärmer. Aber wieso gibt es so rasante Temperaturwechsel in diesen Tagen? An einem Tag nur 6 Grad, am Tag darauf fast 20 Grad. Ist das normal? Ja. Die raschen Luftmassenwechsel sind gerade bei uns an der Alpennordseite typisch in der Übergangsjahreszeit.

Gesteuert wird das rasche Auf und Ab durch den Jet. Das ist ein Starkwindband, das sich in 5 bis 6 km Höhe rund um den Globus schlängelt. Wie ein enger Schlauch, in dem der Wind mit 100 bis 200 km/h weht. Flugzeuge nutzen oder meiden diese Zonen, je nachdem in welche Richtung sie unterwegs sind. Im März liegt der Jet häufig über Mitteleuropa oder knapp nördlich davon. Dabei mäandert er stark, bildet große, rasch dahinziehende Wellen. Dadurch wechseln sich noch kalte und schon ziemlich warme Luftpakete sehr rasch ab, oft im 48-Stunden-Takt. Der wellenbildende Jet verursacht somit im März einige verstreute, warme Vorfrühlingstage, die zuerst im Flachgau den Winter brechen.

Das Wetter…

… in dieser Woche: Es geht auf und ab. Am Dienstag geht der milde Föhn zu Ende. Zum Mittwoch hin folgen Regen und etwas Schnee bis in die Täler. Am Donnerstag kühl und bewölk. Richtung Wochenende wird es besser.

Aktivitätstipp: In der Wochenmitte bieten sich Indoor-Aktivitäten an. Am Wochenende könnte man die deutlich heller werdenden Abende zum Laufen und Spazierengehen nutzen.