„Den Jungen ermöglichen, was man selbst nicht hatte“

Frauen aus vier Generationen erzählen aus ihrem Leben.

Leichter haben es die Frauen heute – zumindest, was den Haushalt angeht. Das sagt Margaretha Strübler. Im Mai wird sie 85 Jahre alt. Statt in der Waschmaschine schrubbte sie die Wäsche im Zuber und rieb den Boden händisch. Mixer, Küchen- oder Spülmaschine waren Zukunftsmusik. „Mein Mann hat immer gesagt: Jetzt verkaufe ich ein Stück Grund, damit du nicht bis spät in die Nacht Socken stopfen musst.“

Was lustig klingt, war nicht unbedingt so. Strübler wuchs in einer Bauernfamilie auf. Als ältestes Mädchen von 16 Geschwistern hatte sie das Pech, ziemlich früh die Ersatzmutter spielen zu müssen. Sie blieb am Hof, bis sie im Alter von 21 Jahren selbst ihr erstes Kind bekam. Im Zwei-, Drei-Jahre-Abstand folgten fünf weitere. Gerne hätte sie den Beruf der Schneiderin erlernt, aber das stellte sich nicht: „Wir brauchen dich hier“, hieß es.

Sie war froh, bei den Kindern daheim bleiben zu können

Urenkerl Carolina Schmidhuber steht da 70 Jahre später vor einem ganz anderen Problem: einem Dschungel an Möglichkeiten, was die Berufswahl angeht. „Trotz Berufsorientierung in der Schule und Tipps der Eltern – das erschlägt einen fast“, sagt die 14-Jährige. Weil sie wie die Urli das Schneider-Gen hat, (Strübler: „Sie ist sehr geschickt darin.“), hat sie sich erst einmal für das neunte Schuljahr im Modezweig am Annahof entschieden. Ob sie bis zur Matura weitermacht, steht in den Sternen. Eigentlich wolle sie nicht so lange die Schulbank drücken, aber die Erwachsenen würden sie in Richtung Matura bugsieren, gesteht Carolina. Mutter Alexandra (38) und Oma Margarethe Leiblfinger (57) sagen, man freue sich halt, wenn die Kinder ihren Weg gehen. „Und man will ihnen das, was man selbst nicht gehabt hat, ermöglichen“, sagt Carolinas Oma, die im Kindergarten Faistenau putzt. Ihre eigene Tochter wuchs die ersten Jahre bei der Oma auf. „Ich bin mit meinem Mann auf Saison gegangen, weil wir das Geld brauchten.“ Sie sei heilfroh gewesen, als sie später – bei ihren beiden kleineren Kindern – zu Hause bleiben konnte, weil der wirtschaftliche Druck nicht mehr so groß war.









Ihrer Tochter Alexandra Schmidhuber boten sich da ganz andere Möglichkeiten. Die heute 38-Jährige schnupperte bei der Tante, Apothekerkammer-Chefin Kornelia Seiwald, in der Apotheke und absolvierte eine Lehre als PKA (pharmazeutisch kaufmännische Angestellte). „Mein Traumberuf“, sagt sie. Ausüben tut sie ihn nach drei Kindern aber nicht mehr. Stattdessen arbeitet sie auf Teilzeit in einem Supermarkt. Woran liegt’s? „Nach zwölf Jahren Pause hatte ich den Anschluss verloren. Ich bin da ziemlich blauäugig hinein gegangen.“ Sie hat es so gemacht, wie es seit jeher in den Familien – ihrer eigenen und der ihres Mannes – üblich war: Dass die Frau sich zu Hause um den Nachwuchs kümmert. „Dass es so laufen würde, war für uns als Paar immer klar“, sagt Alexandra. Trotzdem gefallen den vier Damen moderne Männer, die sich einbringen: den Kinderwagen schieben und wickeln können. „Liab“ sei das, schwärmt sogar die Uroma. Offenbar haben sie sich im Kopf bereits geöffnet – auch wenn die Idee im eigenen Leben noch keinen Niederschlag findet.

„Junge Männer, die wickeln können und den Kinderwagen schieben – liab!“ – Urli Strübler

Alexandra (38) lernte ihren Mann schon im zarten Alter von 16 Jahren kennen. Heute besitzen sie ein Haus, haben drei Kinder. Ob Beziehungen generell länger bestehen, wenn – so wie einst – die Entbehrungen größer sind? „Ja, in jedem Fall“, ist sich das Quartett einig. Wenn es finanziell eng ist, halten die Menschen zusammen, so der einhellige Tenor.

Teenager Carolina bekam ihr erstes Handy mit 12 – zu spät

Wie umgekehrt finanzielle Engpässe soziale Beziehungen stören können, hat Teenager Carolina feststellen müssen. Sie bekam ihr erstes Handy mit 12 – zu spät. „Ohne Instagram, Snapchat und WhatsApp bist du, was Informationen angeht, einfach abgeschnitten und irgendwo im Abseits.“ Ob sie Markenkleidung trägt, ist ihr „egal“ – aber dennoch freut sie sich, wenn ihr die Tante wieder einmal einen Sack ebensolcher abtritt. Im Unterricht hat die Klasse über die heutige Markenhörigkeit diskutiert. Die Erkenntnis war, dass es unsinnig ist, jemanden deshalb auszugrenzen. Das empfindet auch Gretl so, die sich früher diesen Verführungen viel weniger ausgesetzt sah: „Bei uns gab es nicht einmal ein Kaufhaus. Da haben die Kinder nicht dauernd um irgendetwas gebettelt.“

Die Familie ist den Frauen sehr wichtig. Urli Gretl organisiert jedes Jahr ein Familientreffen. Die imposante Zahl von 80 bis 100 Menschen kommt dann zusammen – im Vorjahr zum 25. Mal.

Ihre zwölf Enkerl und elf Urenkerl, mit denen sie „das Leben belohnt hat“, wachsen heute ganz anders auf. Sie beneidet die junge Generation dennoch nicht. Die habe auch zu kämpfen. Einen guten Job zu finden, sei heute alles andere als leicht. Sich etwas zu schaffen mit Sicherheit nicht einfacher geworden. „Ja, unser Leben damals war hart. Aber das war so, das hat keiner hinterfragt. Wir hatten nicht den Eindruck, dass uns etwas abgeht. Und ch war immer gern Mutter.“

Mit Pensionsantritt ihres Mannes kam sie letzten Endes sogar zu einer „Spülmaschine“, wie sie sagt. Und zwar in Person des Gatten: „Als er nicht mehr gearbeitet hat, hat immer er das Geschirr abgewaschen. Wie er es mir versprochen hatte.“

Sigrid Scharf