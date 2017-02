„Die Söhne sind oft kleine Prinzen“

Wie ticken die Türken im Pongau? SF-Interview mit Gabriele Rechberger: Die Chefin des Beratungsvereins „Viele“ kennt die Probleme von Migrantenfamilien.

Frau Rechberger, wie konnte eine solche Gang in Salzburg entstehen?

Rechberger: Das sind keine schlechteren Menschen, aber sie leben in einer Monokultur. Die Türken im Pongau kommen fast alle aus Ordu an der Schwarzmeer-Küste. Die sind alle irgendwie miteinander verbandelt und bleiben unter sich. Ich habe dort lange mit Problemjugendlichen gearbeitet, mir war klar: Das fliegt uns noch einmal um die Ohren.

Diese Burschen kommen aus unauffälligen Familien, fahren schicke Autos, haben teure iPhones.

Die Eltern arbeiten meistens viel, in der Küche, im Gastgewerbe, die schuften für ein bisschen Wohlstand. Die wollen, dass es den Kindern gut geht. Wenn man mit ihnen redet, sagen sie, sie haben die Nerven nicht mehr, sich mit den Problemen der Jugendlichen auseinanderzusetzen. Ich hatte eine Familie, die Mutter war Putzfrau, der Vater Arbeiter, die Schwestern haben im Büro und Einzelhandel gearbeitet – das ganze Geld ist in den BMW des Buben gegangen. Ich habe dem Sohn dann die rissige Hand seiner Mutter gezeigt und gesagt: Schau, deine Mutter weint, das ist der Preis, den sie für dich zahlt.

Die Söhne werden bevorzugt?

Ja, sehr oft ist das so. Das sind oft richtige kleine Prinzen. Ich hatte ein paar Burschen, die sich aufführten wie die größten Despoten. Irgendwann habe ich die gepackt, bin mit ihnen in die Moschee gefahren. Der Imam hat ihnen dann erklärt, wie man sich zu benehmen hat, dass man Respekt zeigt, Türen aufmacht, höflich ist. Eine Zeitlang hat das gewirkt.

Auch dieser aggressive, sexualisierte Slang gegenüber Mädchen war früher undenkbar.

Die Jungen übernehmen das von anderen oder aus dem Internet. Wenn einer so redet, sagen wir ihm, dass das ein absolutes No-Go ist, dass er keinen Lehrplatz findet, wenn das aufkommt,

und dass er damit nicht nur Frauen im Allgemeinen beleidigt, sondern auch die Frauen seiner Familie.

Sonja Wenger