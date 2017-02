Die geläuterten Gang-Bosse

Sie waren die Rädelsführer der berüchtigten türkischen Gang La Familia. Jetzt arbeiten sie und wollen den Zorn hinter sich lassen. Das SF sprach mit Sahin und Tugay.

Es war der 19. Dezember 2014 um fünf Uhr Früh, als ein Polizei-Großaufgebot zwei Dutzend Wohnungen im Pongau stürmte und die Rädelsführer der selbst ernannten Ghetto-Gang aus den Betten riss. „La Familia“, so nannten sich die Söhne türkischer, serbischer und albanischer Migranten, die andere Jugendliche in der Region über Monate hinweg terrorisierten.

Der große Auftritt des Staates gegen die „kriminelle Vereinigung“ (Anklage) endete mit den heute üblichen milden Bewährungsstrafen und Diversionen (sozialen Leistungen statt Vorstrafen). Überaus deutlich wurde beim Prozess, dass man es mit Halbwüchsigen und der allseits zitierten Respektsproblematik zu tun hatte: Die „Starken“ saßen Kaugummi-kauend und grinsend, die Mitläufer verstört und kleinlaut vor der Richterin.

Doppelleben: Die Eltern waren ahnungslos

Inzwischen erscheinen die jungen Männer gereift – nicht reuig, aber geläutert.

Ihre Eltern seien völlig ahnungslos gewesen, schildern zwei der damaligen Hauptakteure in einem Gespräch in der SF-Redaktion. „Wir haben ein Doppelleben geführt. Wir haben es übertrieben und wir haben schon die ganze Zeit gedacht, dass sie bald kommen werden“, erzählt Sahin K., 21.

„Ich habe Leute geschlagen, ich war aggressiv“

Ihre Mütter hätten geweint, seien fassungslos gewesen, erinnert sich Tugay K. an den Tag, als sie aufflogen. Der 21-jährige hatte kurz zuvor die Lehre als Maurer abgeschlossen. Beide standen bereits im Visier der Polizei, da sie bei der antiisraelischen Aktion auf dem Fußballplatz in Bischofshofen dabei waren. Die Aufregung darum verstehen Sahin und Tugay bis heute nicht.

Fast alle Mitglieder der Gang haben als Geburtsort das Krankenhaus Schwarzach. Sahin und Tugay sprechen einen nahezu akzentfreien Pongauer Dialekt, zu ihren Freunden zählen Türken, Serben, Österreicher. Und wie sie so dasitzen – der eine blond und groß („die meisten sehen keinen Türken in mir“), der andere quirlig und gesprächig –, fragt man sich: Was ist im Leben dieser durchaus humorvollen, nicht unsympathischen jungen Männer schief gelaufen?

Väter und Söhne – das sind zwei Welten

Eigentlich gar nichts, meinen sie. „Wir waren jung, blöd, wir haben Fehler gemacht.“ Er habe 15 Tatbestände gehabt, drei zu Unrecht, sagt Sahin. „Die anderen stimmen. Ich habe Leute geschlagen, ich bin aggressiv geworden. Ich mache Kampfsport, seit ich klein bin.“ Hinter dem Zorn stehen immer Kränkungen – eingebildete, provozierte und echte.

Die maskuline Attitüde haben die jungen Türken geradezu verinnerlicht. Breitbeinig, trainiert und mit Kampffrisuren aus den 1930er-Jahren – so präsentiert die dritte Generation sich auf Selfies. Scheu und oft auch ein bisschen altmodisch erscheinen die aus der Türkei zugewanderten Väter. Und die Großeltern, die man hingebungsvoll verehrt, wirken ohnedies wie aus einer anderen Welt. Gabriele Rechberger vom Beratungsverein „Viele“ kennt Salzburgs Zuwanderer-Milieu seit vielen Jahren. Die türkische Community im Pongau stamme überwiegend aus Ordu am Schwarzen Meer, sagt sie. „Man bleibt unter sich. Da ist zu viel Monokultur entstanden.“

Rückkehr ist in allen Familien ein Thema

Oft sprechen die Älteren selbst nach 30 Jahren noch nicht ausreichend Deutsch. Die Rückkehr in die Türkei ist in den meisten Familien ein Thema. Es sei in türkischen Familien üblich, dass alle Gehälter zusammengelegt werden, erzählt Tugay. Viele Immigranten hätten sich in der Türkei Häuser, Geschäfte, Grundstücke zugelegt, viele wollen zurück. Oft sind die Familienbande zerrissen: Kleine Schwestern wachsen in der Türkei auf, kommen nach Österreich, gehen wieder zurück.

„Wir sind Türken, aber wir wollen in Österreich leben“

Und auch türkische Familien sind mit der modernen Vaterlosigkeit konfrontiert. Die Väter sind als selbstständige Lkw-Fahrer oft wochenlang unterwegs. Der traditionelle Anspruch ist, dass die Söhne dann die Schwestern, die Mutter beschützen. Ob das junge Buben nicht überfordere? – Die beiden 21-Jährigen antworten mit einem Achselzucken. „Bei uns ist das halt so.“

Ihr Leben hätten sie allein wieder auf die Reihe gebracht, sagen die jungen Männer. „Wir haben uns gegenseitig aus der Scheiße gezogen, ohne Bewährungshilfe.“ Und dann die Liebe zur Familie. „Nichts auf der Welt würde mich wieder so wütend machen, dass ich ins Gefängnis komme. Außer es betrifft die Familie“, sagt Sahin. Er hat seine Malerlehre nach der Haft abgeschlossen, obwohl oder weil die meisten „nicht daran geglaubt“ haben. Und überhaupt: Die Dinge sind im Wandel, Einheimische und Zugewanderte kommen einander näher. Es sind die Jungen, die sich öffnen. Im Kindergarten, in der Schule und durch die Macht der Liebe. In Sahins großem Familienclan finden sich bereits gemischte Verbindungen: Seine Tante ist mit einem jungen Pongauer, Sohn eines alteingesessenen Holzbetriebs, verheiratet. Ein Onkel hat eine Holländerin geheiratet und führt mit ihr ein Restaurant in Zell am See.

Einheimische und Zugewanderte nähern sich an

Facebook zeigt dieses neue Leben: Da sitzen bei der Hochzeit in der Pongauer Christenkirche auch türkische Kopftuch-Frauen unter den Gästen, da kommt die Perchten-Pass in die Shisha-Lounge in St. Johann. Und auf Facebook findet sich die nächste Generation: fröhliche Kinder, blond, schwarzhaarig, unbeschwert. Wie sehen Sahin, der Pass-Österreicher, und Tugay, der Türke, sich? Fühlen sie sich als Österreicher? Nein. „Wir sind Türken. Aber wir möchten in Österreich leben. Wir sind hier aufgewachsen und zuhause.“

Sonja Wenger