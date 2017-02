Steidl will mitregieren, auch an Haslauers Seite

Der Salzburger SPÖ-Chef sieht ein Ende der Zerrüttung mit der ÖVP und will 2018 unbedingt auf die Regierungsbank.

Der Eklat im Landeshauptmann-Büro, über den der „Fensterputzer“ vorige Woche exklusiv berichtete, ist auf den Gängen des Chiemseehofs ein heißes Gesprächsthema. Zwei führende FPÖ-Funktionäre hatten gegenüber Wilfried Haslauer von einer „politischen Kriegserklärung“ gesprochen, sollte das Parteienförderungsgesetz zum Nachteil der FPÖ reformiert werden. Worauf Haslauer das Gespräch beendete und den beiden die Tür wies.

Der Rausschmiss bleibt wohl nicht ohne Folgen für das Verhältnis zwischen ÖVP und FPÖ. Denn die FPÖler hätten Haslauer auch gesagt, dass in diesem Fall eine Koalition von ÖVP und FPÖ nach der Wahl 2018 kein Thema mehr sei, erzählt ein Insider dem SF. Womit sich die „Blauen“, die betonen, ab 2018 in Salzburg mitregieren zu wollen, ihrer aus derzeitiger Sicht realistischsten Regierungsvariante berauben.

„Der Vorfall beeindruckt uns nicht“, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer trocken. Und zu Präferenzen für künftige Koalitionen gebe es vor der Wahl sowieso keine Aussage.

Haslauers ÖVP kann nicht nur deshalb so gelassen sein, weil sie in Umfragen mit rund 30 Prozent derzeit komfortabel führt. Der ÖVP eröffnet sich neben den Grünen, mit denen derzeit regiert wird, auch eine weitere, bisher wenig beachtete Koalitionsoption: die SPÖ.

Ausgerechnet in einer von der ÖVP in Auftrag gegebenen Umfrage kommen die „Roten“ jetzt auf 19 bis 21 Prozent. Sie liegen damit zwar noch immer unter dem ohnehin schon desaströsen Ergebnis der letzten Wahl, erholen sich aber von früheren Umfragetiefs und kommen wieder in eine Größenordnung, wo man (als Juniorpartner) mitregieren kann. Und Parteichef Walter Steidl macht im SF-Gespräch kein Hehl daraus, dass er unbedingt auf die Regierungsbank will. „Ich will bei der Wahl verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, in Richtung 25 Prozent kommen und damit so stark sein, dass man an uns nicht vorbeikommt.“

Das Land brauche die SPÖ, weil „der soziale Aspekt in der aktuellen Regierung völlig abhanden gekommen ist“. Als Partner schließt Steidl keine Partei aus. „Ich kann mit allen sehr gut, das macht es vielleicht zusätzlich einfacher.“ Was wichtige ÖVP-Politiker informell bestätigen. „Walter Steidl ist korrekt und hat Handschlagqualität.“ Steidl selbst würde die Vorstellung, an der Seite von LH Haslauer zu regieren, keine schlaflosen Nächte bereiten. Die ÖVP sei nach den Umfragen sicher die wahrscheinlichste Variante, „aber da kann noch viel passieren. Schauen wir mal.“

Angesichts der Zerrüttung zwischen ÖVP und SPÖ im Finanzskandal sind das bemerkenswerte Töne. Steidl: „Die Zeit heilt viele Wunden. “ Gibt es auch positive ÖVP-Signale? Steidl: „Im Landtag konnten wir jüngst echte Akzente setzen. Da nahm die Regierung Vorschläge von uns auf.“

Die SPÖ arbeitet aktuell an einer Kampagne. Eine von Steidls Forderungen: In ganz Salzburg soll der Kindergartenbesuch gratis sein. Das passt zur Generalbotschaft: „Das Leben ist in Salzburg viel zu teuer geworden.“

Hermann Fröschl