Salzburgs freie Theaterszene boomt

Nach Feierabend zieht’s Tausende Salzburger auf die Bühne. Freies Theater blüht auf und das quer durchs ganze Bundesland.

Eigentlich ist Josef Kocher (32) eher der schüchterne Typ. Behauptet er. Doch er kann auch anders. Auf der Bühne ist von Scheu nichts mehr zu spüren: „Theater ist für mich ausbrechen. Man spielt eine Rolle, schlüpft in andere Charaktere“, erklärt der Städter. „Das ist ein super Ausgleich, auch zum Job.“ Denn Schauspielen ist nicht sein Beruf, es ist sein Hobby, seine Leidenschaft.

Millimetergenau muss der gebürtige Schladminger als Konstrukteur arbeiten, nach Feierabend braucht er Freiheit und Gestaltungsspielraum. In der Volxtheaterwerkstatt von Ecce-Leiter Reinhold Tritscher in der Argekultur findet er beides. Den Teilnehmern wird kein Text vorgegeben, sie erarbeiten ihn sich selbst und improvisieren. Irgendwann wird daraus ein richtiges Stück.

Auch Kunigunde Eschbacher ist einmal in der Woche dabei. Die 55-jährige Masseurin, die auch in der Christian-Doppler-Klinik arbeitet, spielt seit 35 Jahren Theater. „Gerade beim Improtheater muss man sehr konzentriert sein und Rücksicht auf die anderen nehmen.“ Die gebürtige Filzmooserin ist in mehreren Gruppen aktiv, so auch bei der Bürgerbühne des Salzburger Landestheaters. Da spieße es sich manchmal schon bei den Terminen, lacht sie.

Organisationstalent braucht auch Marilia Almeida (37). Die Portugiesin, die als Unilektorin nach Salzburg kam, ist junge Mutter, Übersetzerin und Lehrerin. Schon zuhause in Lissabon spielte sie Theater und nahm Schauspielunterricht: „Mich fasziniert, dass im Theater alles drinnen ist: Körper, Sprache, Musik, Bildende Kunst.“ Gerade gründet Almeida eine eigene Theatergruppe.

108 freie Theatergruppen sind in Salzburg gemeldet

Mit ihrer Lust zu spielen sind die drei nicht allein. 108 freie Theatergruppen waren 2016 beim Salzburger Amateurtheaterverband (SAV) Mitglied, Tendenz steigend. Das sind über 3000 aktive Schauspieler im Bundesland, die in rund 300 Theaterprojekten pro Jahr mitspielen, rechnet SAV-Leiterin Veronika Pernthaner vor. Die Dunkelziffer sei viel höher. Zum Vergleich: 2008 waren es 68 Gruppen.

Worauf der enorme Anstieg zurückzuführen sei? „Wir haben unser Angebot verbessert, aber es werden vor allem viele neue Gruppen gegründet“, sagt Pernthaner. „Unkenrufe, wonach Jugendliche nur am Smartphone hängen, kann ich nicht bestätigen. Gerade im Jugendtheater tut sich sehr viel.“ Die Begeisterung fürs Theater ziehe sich quer durchs Land. Am Begriff „Dorftheater“ stößt sich Pernthaner, die auch die Theatergruppe Abtenau leitet, nicht. „Jedes Ensemble hat ein typisches Selbstverständnis, das macht den Charme aus. Die Identifikation, die ich in Dörfern mit den Theaterensembles erlebe, ist schön.“

Wer denkt, Laien könnten nicht richtig spielen, liege falsch. Salzburgs freie Gruppen seien bei internationalen Festivals vorne mit dabei – mit modernen österreichischen Produktionen wie Felix Mitterer. Und schlechtes Theater gebe es auch im professionellen Bereich, so Pernthaner. Im Laientheater steige die Qualität: „Gerade die Jungen wollen auch in ihrer Freizeit gefordert werden. Die Löwingerbühnenzeit ist am Auslaufen.“

Info: www.sav-theater.at

Von Petra Suchanek