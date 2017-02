Alarm ums „Gym“: Kommen Großklassen?

Schüler demonstrierten schon, jetzt formieren sich Eltern und Lehrer. Sie sagen: Wien will den Westen ausdünnen. Schulversuche laufen aus und es fallen die Schülerhöchstzahlen in den Klassen.

Um 12.35 Uhr ist Schluss. Um diese Uhrzeit schickt das Bundesgymnasium Zaunergasse diesen Dienstag alle seine Schüler nach Hause. Die Lehrer versammeln sich: „Wir befürchten, dass das Autonomiepaket der Regierung an unserer Schule zu massiven Einsparungen führen und die Schulqualität leiden wird“, erklärte man den Eltern schriftlich.

Das könnte nur eine Vorhut für Streiks in Salzburg sein. Speziell Schüler, Eltern und Lehrer von Bundesgymnasien treibt Verunsicherung an. Die Regierung plant ein Autonomiepaket, das alle Bundesschulen (also auch HAK oder HTL) betrifft und das in Wien intensiv verhandelt wird, Ein Beamtenentwurf liegt vor – und der wird von den Salzburger Vertretern von Schülern, Eltern, Lehrern kategorisch abgelehnt.

Schülerhöchstzahl in den Klassen fällt

Im Detail regt auf: Da ist erstens die Aufhebung der Klassenschülerhöchstzahlen, was zu neuen Großklassen führen könnte. Landesschulsprecher Marcel Kravanja, Achtklässler am BG Seekirchen, fragt sich: „Wie soll man sich in Mathe konzentrieren, wenn 40 oder noch mehr Schüler in einer Klasse sitzen?“

Bis zu acht Schulstandorte zu einem Verbund vereint

Die Eltern fürchten um erkämpfte Rechte und Mitsprache: „Das gilt für die Schülerhöchstzahl, aber auch für Schulschwerpunkte und Schulversuche. Beide werden abgeschafft“, sagt Landeselternvertreterin Heidrun Eibl-Göschl. Gerade Schulschwerpunkte waren und sind für Kinder und Eltern ein wichtiges Kriterium bei der Schulauswahl. Sogar Samstagsunterricht sei wieder denkbar, so Eibl-Göschl – denn dessen Abschaffung ist ein Schulversuch. Auch das Musische Gymnasium oder das Sport-RG sei derzeit als Schulversuch organisiert. Künftig sollen die wichtigen Entscheidungen auf höheren Ebenen fallen. Geplant ist, bis zu acht Schulstandorte mit bis zu 2500 Schülern in Verbände (Cluster) zusammenzufassen – verwaltet von nur einem Manager, so Eibl-Göschl: „Er entscheidet dann, welcher Schule er wofür Geld gibt.“ Auch über Schülerzahlen in den Klassen oder Öffnungszeiten wird er dann im Cluster entscheiden.

Die Rede ist von einer „Wien-win-Situation“

Bei den AHS in Westösterreich werde eingespart, befürchtet Gertraud Salzmann vom BG Zell am See eine „Wien-win-Situation“. Durch die Bildungsreform bekämen Wiener Brennpunktschulen (NMS) mit einem Migrantenanteil von 60 bis 80 Prozent, wo die Schüler nicht gut Deutsch sprechen, mehr Geld – allerdings „kostenneutral“. „Dieses Geld fehlt dann anderen Schulen“, rechnet Gertraud Salzmann. AHS-Lehrer fänden Investitionen in Brennpunkt-NMS gut, doch sei dafür zusätzliches Geld nötig. Die Lehrerin fragt: „Kann sich Österreich leisten, bei der Bildung weiter zu sparen?“

Bildungsministerin sagt: „Keine Einsparungen“

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) beruhigt. Ihre Sprecherin Patrizia Pappacena erläutert dem „SF“: Die Schulautonomie bringe keine Einsparungen. Von einem Gymnasium-Cluster könne kein Geld zu einem Neue-Mittelschule-Cluster fließen. Das Ende der Schulversuche bringe eine bürokratische Entlastung und die neuen Schulverbände könnten „autonom inhaltliche Schwerpunkte setzen“. Und der Wegfall der Schülerhöchstzahlen fördere, dass sich „die autonome Schule noch stärker am Bedarf der Schüler orientiert.“

Die Betroffenen beruhigt das nicht. Sie halten das Autonomiepaket für eine Mogelpackung zulasten der (noch) gut funktionierenden Gymnasien und BMHS. Zumindest an einem Punkt bekommen Schüler und Eltern aber mehr Mitsprache: Über schulautonome Tage entscheiden künftig Eltern und Schüler – und nicht mehr die Lehrer – mit.

Von Sabine Tschalyj

Titelfoto: SN/Robert Ratzer