Salzburg rutscht in den Vorfrühling

Die Phänologie kennt gleich zehn Jahreszeiten.

Schon in der vergangenen Woche wurden in Salzburg bis zu 15 Grad gemessen, die Tage werden spürbar länger – kein Wunder, wenn da bei vielen Menschen Frühlingsgefühle aufkommen. Zwar beginnt der astronomische Frühling erst in vier Wochen, doch für die Phänologen startet mit dem Beginn der Vegetationsperiode schon jetzt die neue Saison. Die Phänologie beschäftigt sich mit periodisch auftretenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Tier- und Pflanzenwelt, die natürlich indirekt von den Wetter- und Temperaturverhältnissen abhängig sind.

Folglich beginnen die phänologischen Jahreszeiten von Jahr zu Jahr und von Ort zu Ort zu unterschiedlichen Terminen. Auch gibt es in der Phänologie nicht nur vier Jahreszeiten, sondern es werden ganze zehn Jahreszeiten unterschieden: Vorfrühling, Erstfrühling, Vollfrühling, Frühsommer, Hochsommer, Spätsommer, Frühherbst, Vollherbst, Spätherbst und Winter.

In diesen Tagen rutschen immer mehr Regionen Salzburgs in den Vorfrühling, der mit der ersten Blüte von Haselnuss, Schneeglöckchen, Erle und Weide beginnt. Mit dem Einsetzen der Forsythienblüte geht der Vorfrühling in den Erstfrühling über. Vom Vollfrühling spricht man mit dem Aufblühen des Flieders. Er startet meist Ende Februar im Südwesten von Portugal und zieht mit etwa 40 Kilometer pro Tag nordwärts.

Die Phänologen beobachten die Natur aber nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern leisten einen wichtigen Beitrag für die Klimaforschung: Pflanzen reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen des Klimas. Eine Temperaturzunahme um ein Grad im Frühling lässt die Blüte der klassischen Frühjahrsblüher um etwa eine Woche früher starten. Die Verlängerung der Vegetationsperiode im Alpenraum konnte seit den 1980er-Jahren deutlich beobachtet werden. Auf diese Weise wird der Klimawandel viel leichter begreifbar als durch das Auflisten sperriger Dezimalzahlen. Halten Sie also die Augen in den nächsten Wochen offen und erleben Sie den blühenden Einzug des Frühlings!

