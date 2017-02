„Hast du Danke gesagt?“

Mit folgendem Thema mach ich mich regelmäßig bei anderen Müttern unbeliebt: Höflichkeit. Heutzutage müssen Kinder nur tun, was sie von selber tun können, und da gehören – logischerweise – grüßen und sich bedanken nicht dazu.

Wird der Nachwuchs beispielsweise gezwungen, morgens im Kindergarten den Erzieherinnen die Hand zu geben, ist von einer „Vergewaltigung des Kindes“ die Rede, und wenn ich sag, dass die Kinder den Bezugspersonen, die auf sie aufpassen, ja wohl einen guten Morgen wünschen können, werd ich „altmodisch“ und „autoritär“ genannt. Ich find’s schön, Kinder die Freigeister sein zu lassen, die sie sind, aber: Ich denke, dass wir ihnen nichts Gutes tun, wenn wir sie ohne Manieren hinaus in die Welt lassen, denn sie werden nicht weit kommen, die Rüpel von morgen.

Der Ethik-Experte Rainer Ehrlinger, der das Buch „Höflichkeit – vom Wert einer wertlosen Tugend“ geschrieben hat, spricht von einer „generellen Verrohung unserer Gesellschaft“, und wenn ich Sie bitte, an eine Situation zu denken, in der jemand unhöflich zu Ihnen war, fällt Ihnen sicher was ein. Weil man sich das merkt, sich sogar darüber aufregt – und weil die Basisumgangsformen wie Bitte, Danke, Grüß Gott und Auf Wiedersehen selbstverständlich sein sollten. Sind sie aber nicht.

Ich bin nicht immer charmant, aber sehr wohl immer höflich. Auch wenn ich gern einen blöden Schmäh führ, weiß ich, wo die Grenzen sind, und ich versuch das auch meinen Kindern beizubringen. „Ihr dürft ruhig Strizis sein“, lautet das Motto, „aber höfliche Strizis.“ Und da versteh ich keinen Spaß, das wissen sie genau. Meine Kinder geben die Hand, wenn wir uns mit jemandem treffen, sie bedanken sich, wenn sie was bekommen. Allein: Den Erwachsenen ist das pupsegal. In den meisten Fällen ignorieren sie die Kinder – und sind dadurch selbst ein denkbar schlechtes Vorbild. Wenn wir ein Geschäft betreten und grüßen, grüßt oft niemand zurück.

Mein Sohn ist da inzwischen sehr aufmerksam. „Ich hab Grüß Gott gesagt“, ruft er dann, oder sagt laut zu mir: „Die sind aber unhöflich.“ Als er auf einem schmalen Gehweg in den Schnee gestiegen ist, um einer Frau Platz zu machen, hat er ihr nachgerufen: „Da sagt man Danke!“ Da musste ich mir schon das Lachen verkneifen. Und dann pfuschen mir auch noch dauernd Leute drein, indem sie, wenn ich die Kinder bitte, sich zu verabschieden, abwinken: „Ach, das passt schon.“ ES PASST NICHT! Denen würd ich dann gern die Meinung geigen, aber ich bleibe höflich.

(Vielen Dank fürs Lesen und Auf Wiedersehen.)

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at