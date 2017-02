Gründen Sie eine Privatschule!

Die Bundesregierung plant eine Bildungsreform samt Schul-Autonomiepaket. Dies kostenneutral, also ohne dafür zusätzliches Geld zu investieren, was Lehrer und Eltern in Salzburg fast zwangsläufig alarmieren muss.

Sie sehen es so: Brennpunktschulen, besonders in Wien, sollen mehr Geld bekommen, das Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen wie HAK oder HTL indirekt weggespart werden soll. Einsparungen und damit Qualitätseinbußen an den öffentlichen AHS/BMHS stünden an.

Wenn der derzeitige Gesetzesentwurf so beschlossen wird und sich die Entwicklungen bestätigen, müsste man jetzt Privatschulen gründen. Der Zulauf, sind auch gut informierte Elternvertreter überzeugt, wäre enorm.

In letzter Zeit dämmert es immer mehr Eltern an öffentlichen Salzburger Gymnasien: Mein Kind bekommt hier ja gar nicht, was man uns versprochen hat. Fußballtraining, Chor, Computerkurse wurden vor zwei Jahren zusammengestutzt. Der Bund schrieb das vor. In einer Handelsschule gab es eine Klasse mit dem Schwerpunkt „Kooperatives Lernen“. Aus Spargründen musste sie mit einer Regelklasse zusammengelegt werden. Schluss mit Schwerpunkten, das drohe allen Gymnasien, sind die Eltern alarmiert. Wird hier nicht geltendes Recht gebrochen? Schließlich haben viele die Schule ihrer Wahl gerade wegen der Schwerpunkte ausgesucht.

Schon jetzt müssen die Eltern an vielen „Gyms“ oder in der HAK beachtliche Beiträge leisten, damit dort alles läuft. Da sind die vielen Kostenbeiträge, die sie aus eigener Tasche zahlen müssen, damit die Lehrer Kopien für die Schüler machen können und im Werkunterricht überhaupt etwas zum Werken da ist. Damit nicht genug. Inzwischen müssen Mütter und Väter ganze Klassenzimmer ausmalen oder Waschbecken installieren. Dafür, dass das Werkl rennt, reicht das Budget der einzelnen Schulen immer weniger aus.

Wenn durch das Autonomiepaket auch die Direktoren vor Ort abgeschafft werden, gibt es auch keinen Chef mehr, der sich voll für seine Schule einsetzt. An ihrer Stelle kommen Clusterleiter, die bis zu 2500 Schüler aus mehreren AHS/BMHS verwalten. Pädagoge muss ein Clusterleiter nicht sein. Dafür kann er entscheiden, welche seiner Schulen wie viel Geld bekommt. Ob die eine einen Schulpsychologen hat. Oder wie viele Schüler gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden.

Schüler, Eltern, Lehrer können da nicht mehr mitbestimmen. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Stunde der Privatschulen angebrochen?