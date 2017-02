Ein Kleiner unter den Großen

Im Skitourendorado Pletzergraben bei Fieberbrunn mit so prominenten Skigipfeln wie Karstein, Stuckkogel oder Mahdstein nimmt sich der nur 1491 Meter hohe Ziedersberg reichlich mickrig aus.

Macht gar nichts, denn das hat auch so seine Vorteile: Viel Betrieb gibt’s hier selten. Und noch ein Plus für den Kleinen unter den Großen: Die streng nordseitige Lage konserviert bei tiefen Temperaturen den Pulverschnee ziemlich lange. Das heißt feines Schwingen, während andere anderenorts schon im Bruchharsch herumstochern. Das Tourenziel ist übrigens nicht der Gipfel sondern einer der namenlosen Punkte am anschließenden Kamm – auf 900 Höhenmeter kommt man so auch.

Ausgangspunkt:

Parkplatz am Ende der Schneeräumung im Pletzergraben (vor der Auffahrt zum Gasthof Winkelmoos). Zufahrt über Fieberbrunn.

Route:

Die Tour folgt dem Straßenverlauf in den Pletzergraben hinein – ohne merkliche Steigung – bis zur großen Verzweigung bei der Herrgottbrücke (1045 m, Wegweiser, Marterl). Während so gut wie alle Tourengeher nach rechts Richtung Stuckkogel oder Gaisberg beziehungsweise nach links Richtung Mahdstein gehen, folgt die Ziedersberg-Route dem Kompass nach streng nach Süden.

Über schöne Almhänge steigt man hinauf zur Ziedersbergalm, danach geht es entlang der Almstraße weiter nach Süden zu einem Hütterl. Hier noch kurz auf dem Almweg bleiben und einen Graben überschreiten, danach etwas steiler die freien Flächen hinauf nach Südosten bis auf eine flache Einsattelung am breiten Ziedersbergrücken. Der Gipfel läge nun nördlich des Standortes.

Dieser interessiert aber kaum, sondern die Tour führt weiter entlang des licht bewaldeten Rückens immer auf den Gebraranken zu und endet meist auf einer rund 1750 Meter hohen Kuppe. Abfahrt wie Anstieg.

Variante:

Als Rundtour kann man auch von der Herrgottbrücke weiter taleinwärts gehen. Bei der Straßenteilung links haltend bis zur Talstation der Lengfilzalm und dann nach Süden über die freien Flächen hinauf. Vor einem deutlichen Graben dreht die Spur nun auf Ost und man erreicht so den namenlosen Punkt 1784 m. Abfahrt wie Anstieg, meist aber besser, wie oben über die Ziedersbergalm.

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Hochwintertour, 900 Höhenmeter und 3 Stunden Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 29, „Kitzbüheler Alpen“, 1:50.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „60 Superskitouren“, Verlag Pustet, Salzburg 2014.

Einkehr: Gasthof Winkelmoos

Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at