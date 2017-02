Der „süßeste“ Mann Salzburgs

Ein Weltmeister aus der Backstube.

Wenn Martin Studeny von seinen Pralinen spricht, leuchten seine Augen. Jede einzelne wird in liebevoller Handarbeit angefertigt. Wie in einem Juwelierladen liegen sie dann später neben Macarons, Éclairs und kleinen Törtchen in einer Glasvitrine.

Seit einem Jahr ist der junge Salzburger nun mit seiner Patisserie „M Passione“ in der Panzerhalle vertreten. Dort hat er auch seine Backstube, wo er von früh bis spät Teige rührt, Schokolade schmilzt und aus ein bisschen Zucker und Mehl wahre Kunstwerke schafft. Denn das Backen Kunst sein kann, zeigt Studeny allemal.

Auch wenn das Auge mit isst, bleibt für ihn der Geschmack an erster Stelle: „Es muss natürlich wunderschön aussehen, aber es sollte noch besser schmecken“, ist er überzeugt. „Ein Beispiel sind Hochzeitstorten. Viele sehen unfassbar gut aus, schmecken aber richtig scheußlich“.







Bevor er sich selbstständig gemacht hat, war Studeny als Patissier auf der ganzen Welt unterwegs. Von den USA über Frankreich bis Abu Dhabi hat er schon gearbeitet. In Salzburg führte ihn sein Weg unter anderem zum Schloss Fuschl und in die Küche des Hangar 7.

Das Sahnehäubchen setzte Martin Studeny seiner Karriere im Jahr 2015 auf. Bei den internationalen Patisserie-Meisterschaften wurde der junge Salzburger Weltmeister. In der Team-Wertung konnte er sich mit den anderen österreichischen Kollegen unter 22 Nationen auf den dritten Platz backen.

Eine Stimmung wie im Fußballstadion

„Eigentlich habe ich einen Vogel, dass ich immer bei solchen Wettbewerben mitmache“, erzählt Studeny. Die Wettkämpfe gleichen nämlich denen im Hochleistungssport. Acht Stunden und keine Sekunde mehr haben die Teilnehmer Zeit, um ihre Schaustücke zu backen – und das bei teils skurrilen Themenvorgaben. In Mailand musste beispielsweise eine Torte zum Thema „Buchdruck“ gebacken werden. Ein anderes Thema war „Evolution of Technology“. Da wurde dann kurzerhand eine leuchtende Glühbirne in die Torte gesteckt. So ein Patisserie-Wettbewerb zerrt dann nicht nur an den Nerven, sondern auch an den Kräften: „Manchmal hat man in den ganzen acht Stunden nicht mal Zeit, etwas zu trinken“, erzählt Studeny.

Die Stimmung vor Ort spornt ihn dafür an: „Bei einem Patisserie-Wettbewerb geht es zu wie in einem Fußballstadion. Da kommen Fanclubs mit Tröten und Österreich-Shirts.“.

Gleichzeitig steigt dadurch aber auch der Druck. „Jetzt, wo ich Weltmeister bin, erwarten die Leute natürlich, dass ich weiterhin gewinne. Wie bei Marcel Hirscher“, sagt Studeny schmunzelnd. Die nächste Titelchance naht – im Oktober in Köln.

Katharina Maier