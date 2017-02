Eine Skitour im Dachsteinkarst

Swap-Anklage: Die Stadt Salzburg schloss laut Staatsanwaltschaft viel zu riskante Zinswetten ab, was eine Verlust-Spirale in Gang setzte. Über den Ausstieg aus den faulen Papieren wollen die Politiker Heinz Schaden und Othmar Raus lediglich „en passant“ am Rande der Festspiele geredet haben. Die Hauptrolle hätten die Beamten gespielt.