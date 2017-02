Ave, Avocado!

Wer alles isst und alles verträgt, kann nicht normal sein. Irgendeinen Tick braucht jeder, der etwas auf sich hält. Am besten isst man vegetarisch, vegan, Low-Carb, laktosefrei, steinzeitlich oder glutenfrei.

Gesunde Ernährung und Körperbewusstsein liegen im Trend, quer durch die Altersgruppen, aber speziell auch bei Jüngeren. Food-Blogs und Gesundheitsratgeber sind gesuchte Plattformen. Das Problem: Viele vertrauen auf einfache To-Do-Listen aus dem Netz.

Eva Schwaighofer sieht das kritisch. Die junge Salzburgerin ist Ernährungs- und Pilatestrainerin. Zu einer gesunden Ernährung gehört für sie viel mehr dazu als nur das oberflächliche Befolgen von Anweisungen. Sie selbst sei ein „Gesundheitsjunkie“. Schwaighofer ernährt sich zuckerfrei und ausschließlich von natürlichen Lebensmitteln. „Natürlich heißt für mich: nicht industriell hergestellt, sondern biologisch und regional mit viel Gemüse.“ Dabei macht sie keine Ausnahmen: Was sie nicht kennt, kommt ihr nicht auf den Teller. In eine Schublade wolle sie ihre Ernährung aber trotzdem nicht stecken: „Manchmal esse ich vegan, manchmal Fleisch – Hauptsache natürlich und nicht industriell.“

Im Gegensatz zur gut informierten Expertin vertrauen viele Menschen blind auf Anweisungen aus dem Netz. „Das ist unklug und ziemlich verantwortungslos von manchen Bloggern“, sagt Schwaighofer. Ähnlich riskant sieht das auch die Ernährungswissenschafterin Karin Buchart: „Man muss sich beim Essen auf sein Körpergefühl verlassen. Leider essen heute aber viel zu viele Menschen mit dem Kopf.“

Dass Menschen in ihrer Ernährung nach klar vorgegebenen Strukturen suchen, sei aber verständlich: „Wir leben in einem Überfluss an Lebensmitteln. Dass plötzlich alles jederzeit verfügbar ist, kann den Konsumenten überfordern. Klare Richtlinien sind Anker, an denen sich diese Menschen festhalten können.“

Anders sein, aber nicht allein

Für Kornelia Hahn, Leiterin der Abteilung Soziologie an der Universität Salzburg, liegen die vielen Ernährungstrends wie Veganismus in der Individualisierung begründet. „Wir beobachten den Trend zur Individualisierung schon seit Jahrzehnten. Junge Leute wollen sich von anderen abgrenzen“.

Aber is(s)t man noch individuell wenn alle Veganer sein wollen? „Das ist ein gewisser Widerspruch. Einerseits will man anders sein, aber nicht allein, sondern innerhalb einer Gruppe“. Das drückt sich dann auch in Bezug auf das eigene Image aus: „Die Inszenierungsanforderungen in der Gesellschaft steigen. Musik und Mode waren schon immer solche Bereiche. Jetzt ist auch die Ernährung dazu gekommen“.

Moderne Ernährungstrends seien freilich mehr als nur das Streben nach einem gesunden Leben. Dass sich immer mehr Menschen so intensiv einem gewissen Ernährungs- und damit auch Lebensstil verschreiben, nehme schon religionsähnliche Auswüchse an: „Religionen beinhalten ja Sinnangebote. Das gleiche kann man durchaus auch in Ernährungstrends erkennen“.

„Viele Leute wollen ein Label auf ihre Ernährung kleben“

Bei Eva Schwaighofer hat alles mit einer Fruchtzuckerunverträglichkeit begonnen. „Da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was in meinem Essen drinnen ist. Dabei war ich jemand, der früher nie am Süßigkeitenregal vorbeigehen konnte, ohne etwas mitzunehmen“. Durch ihre Ernährungsumstellung gehe es ihr aber heute viel besser: „Ich habe kein Nachmittagstief mehr, ein besseres Hautbild und fühle mich allgemein viel wohler“.

Über ihren Blog „Individualisten.at“ teilt Eva Schwaighofer ihr Wissen mit anderen. Entscheidend sei für sie dabei aber, dass man den Lesern nicht nur Anweisungen gebe, sondern sie dazu motiviere, sich mit dem Essen aktiv auseinander zu setzen.

„Viele Leute wollen ein Label wie ’vegan’ oder ’Low-Carb’ auf ihre Ernährung kleben. Das kann ich ihnen aber nicht bieten. Gesunde Ernährung wäre nämlich so einfach. Man braucht keine Diäten, sondern Wissen über das Essen.“

Von Katharina Maier

Titelfoto: w.r.wagner / pixelio.de