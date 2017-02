Ich will ja nicht sagen, dass früher alles besser war, aber es gibt da so eine neumoderne Sache, die ich nicht gutheißen kann. Drei Wörter sind das (zumindest im Dialekt), die lauten: „Ruafma uns zam“.

Gnaaah! Ich weiß nicht so recht, wann und warum diese Unart entstanden ist, dass man sich mit niemandem mehr was ausmachen kann. Ich wär da ja noch total oldschool: Ich schlag einen Tag vor, eine Uhrzeit und einen Treffpunkt, fixier das, trag es in meinen Kalender (der ist übrigens aus Papier, können Sie sich das vorstellen?) ein und komm dann dorthin. Das kann von mir aus sogar zwei Wochen im Voraus sein.

Wahnsinn, nicht wahr? Als wir noch jung waren und handylos, haben wir das so gemacht, vielleicht erinnern Sie sich. Ich bild mir ein, dass das jahrelang, ach, jahrzehntelang ganz gut geklappt hat. Manchmal stand man allein wie verabredet vorm Kino und wusste nicht, wieso der andere nicht kam, aber das war die Ausnahme, denn normalerweise hat jeder sich dran gehalten. Neuerdings hat’s aber auf einmal keiner mehr mit der Verbindlichkeit. Uuuh, nein, Verbindlichkeit ist ganz schlecht, verpönt sogar, also, Verbindlichkeit, das geht gar nicht.

Inzwischen bin ich – zumindest in meinem Freundes- und teilweise Familienkreis – anscheinend die Einzige, die das noch so halten würde, und mit sich allein ein Treffen auszumachen, ist halt dezent sinnlos. Deswegen sieht das seit einigen Jahren so aus: Ich schlag einen Tag vor, eine Uhrzeit und einen Treffpunkt, und als Antwort krieg ich ein „Ruafma uns zam“. Was aber gar nicht bedeutet, dass wir uns wirklich zamrufen, sondern dass wir uns 127 sinnlose und zeitraubende Whatsapp-Nachrichten schicken, die am Ende drauf rauslaufen, dass nix draus wird. Ich hab also gelernt, dass „Ruafma uns zam“ nichts anderes ist als ein euphemistisches „Na“.

Es ist eine Umschreibung von „Ich halt’s mir noch offen, vielleicht kommt mir was Besseres unter“, von „Ich mag nicht, aber das will ich dir nicht direkt sagen“, von „Ich muss mir erst noch eine Ausrede ausdenken“. Das ist jetzt freilich eine Unterstellung, aber in circa 87 Prozent der Fälle krieg ich dann entweder gar keine Meldung mehr oder – extrem kurz vorher – eine Absage.

Bekomm ich also ein „Ruafma uns zam“, mach ich mir inzwischen einfach was anderes aus. Ab und zu, bei etwa 13 Prozent, passiert es, dass mein Vorschlag doch noch angenommen wird und ich plötzlich zwei Dates hab. Das lässt sich aber auf ganz simple Weise lösen: Einem von beiden schreib ich dann einfach „Ruafma uns zam“.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at