Kinotipp: Das unbekannte Mädchen

„Ein guter Arzt muss seine Gefühle im Griff haben“, belehrt zu Beginn die junge Ärztin Jenny ihren Assistenten. In der Folge gerät diese schließlich selbst in einen emotionalen Ausnahmezustand. Als es eines Abends nach Sprechstundenende an der Tür ihrer Praxis klingelt, öffnet sie nicht mehr.

Am nächsten Morgen erfährt Jenny von der Polizei, dass ganz in ihrer Nähe eine junge schwarze Frau tot aufgefunden wurde. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera im Eingangsbereich der Praxis zeigen, dass es sich bei der Toten um jene Frau handelt, die vergeblich an der Praxistür geklingelt hat. Fortan wird Jenny von Schuldgefühlen geplagt. „Hätte ich sie reingelassen, würde sie noch leben“, ist sie überzeugt. Sie beginnt private Nachforschungen anzustellen, um mehr über die Tat und die Identität des Opfers herauszufinden.

Inszenierung

In „Das unbekannte Mädchen“ reichert das belgische Brüderpaar Jean-Pierre und Luc Dardenne ihr Sozialdrama-Universum erstmals mit kriminalistischen Elementen an. Ansonsten wird jedoch an Bewährtem festgehalten. Schauplatz ist (wie in fast all ihren Filmen) Seraing, eine belgische Kleinstadt mit vielen sozial schwachen Bewohnern. Es wird nicht psychologisiert. Vielmehr dokumentiert eine Kamera, die stets sehr nah an den Figuren ist, ganz unsentimental die Körper und Handlungen der Charaktere. Und nach Cécile de France in „Der Junge mit dem Fahrrad“ und Marion Cotillard in „Zwei Tage, eine Nacht“ trägt auch dieses Mal wieder ein junger, weiblicher Schauspielstar den Film: Adèle Haenel, übrigens Tochter eines österreichischen Übersetzers, und Kinogehern hierzulande spätestens seit „Liebe auf den ersten Schlag“ ein Begriff, verkörpert die Schuld geplagte Ärztin nüchtern und unprätentiös.

Botschaft

Die hartnäckige Suche der Heldin nach der Identität der Toten, um dieser zumindest ein Grab mit einem Namen ermöglichen zu können, ist getragen von Humanismus und Nächstenliebe.

Der bewegendste Moment

Jenny behandelt ihre Patienten stets sehr behutsam. Zwei von ihnen bedanken sich dafür mit einem selbst komponierten Lied.

Fazit

Trotz seiner überzeugenden Hauptdarstellerin fehlt diesem kriminalistischem Drama mitunter ein wenig die Dringlichkeit früherer Dardenne-Filme.

Ab 11. Februar in den Kinos.

Helmut Hollerweger