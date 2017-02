Es dauert noch, bis es wärmer wird

Der frische Schnee konserviert die Kälte.

Nach dem Tauwetter der letzten Woche und vom Wochenende strömt nun wieder winterlich kalte Luft nach Österreich. Niederschlag gibt es in dieser Woche zwar nur selten und wenig, aber immerhin ist es Niederschlag in Form von Schnee. Der frische Schnee konserviert die Kälte im Land, die gleichzeitig dafür sorgt, dass der Schnee erhalten bleibt.

Den Schnee benötigen wir vor allem für die Gäste, die auf den Bergen Wintersport betreiben. Wenn unsere Schüler in der kommenden Woche ihre Semesterferien genießen, ist es von Vorteil, wenn es auf den Bergen ausreichend Schnee und gutes Wetter gibt. Wenn es so wie derzeit auch in den Tälern, im Alpenvorland und in den umgebenden Regionen eine Schneedecke gibt, dann wird die Sonnenstrahlung zu mehr als 90 Prozent in den Weltraum reflektiert. Der Boden erwärmt sich maximal auf 0 Grad und die Erwärmung der Luft ist stark eingeschränkt. Trockener Schnee hat die Eigenschaft, dass er Wärme sehr gut abstrahlen kann. In klaren Nächten kühlt es über einer Schneefläche deshalb stark aus, vor allem in engen Tälern gibt es bei schneebedecktem Boden strengen Frost.

Für die Menschen, die mit Winterdienstarbeiten zu tun haben, dauert das winterliche Wetter bereits sehr lange. Selbst bei Tauwetter bedeutet es früh aufzustehen, da in den Nächten das Schmelzwasser auf den Straßen und Wegen zu Glatteis gefriert. Solange Schnee neben Straßen und auf Plätzen liegt, können sich Winterdienstleister nur ausruhen, wenn es Dauerfrost und niederschlagsfreies Wetter gibt.

Durch die kalte Witterung sieht es so aus, dass wir uns über den Schnee (und damit Wintersport) noch länger freuen dürfen. In den Städten würde man sich eher wünschen, dass der Schnee durch die Februarsonne bald wegschmelzen wird. Immerhin: Wenn es wenig Niederschlag gibt und zeitweise die Sonne scheint, wird der Schnee auch bei frostiger Nächte langsam weniger.

Das Wetter…

… in dieser Woche: Die Witterung gestaltet sich winterlich mit Frost in den Nächten und knapp positiven Temperaturen tagsüber. Niederschlag gibt es nur selten und wenig.

… in dieser Woche vor 18 Jahren: Eine Lawine blockiert die Tauernautobahn.

… in dieser Woche vor 52 Jahren: Die Bahnstrecke südwestlich des Paß Lueg und die Salzachtalbundesstrasse sind durch eine Lawine verlegt.

Aktivitätstipp:

Für Wintersport auf den Bergen gibt es meist gutes Wetter. Auch für die Semesterferien liegt auf den Bergen genug Schnee.