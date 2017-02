Seilbahnen: Kräftig rieselt der Profit

Schmitten und Wagrainer Lifte haben 100 Millionen Euro auf der hohen Kante. Man Spart und investiert.

Leise rieselt der Schnee – und kräftig der Profit. In Salzburgs Top-Skiregionen herrscht gerade Hochsaison und gute Stimmung. Denn die großen Liftgesellschaften sind guter Dinge, das Rekordergebnis der vorigen Saison – rund 255 Millionen Euro Nettoerlös (plus drei Prozent) – sogar noch zu toppen.

Einige der 125 Seilbahn-Unternehmen, die landesweit 450 Liftanlagen betreiben, stehen wirtschaftlich geradezu bärenstark da: fast schuldenfrei, mit millionenschweren Rücklagen und regelmäßigen Gewinnausschüttungen an die Eigentümer.

Umsatzkaiser ist die Skiwelt amadé

Die Pongauer Skiwelt amadé, ein Verbund von 20 Seilbahn-Gesellschaften und fünf Skiregionen, erzielte mit 225 Millionen Euro Bruttoumsatz ebenfalls ein Rekordergebnis (inklusive Gastronomie-Erlösen und des steirischen Gebiets Schladming-Dachstein). Die Pinzgauer Top-3-Regionen Saalbach Hinterglemm, Schmitten und Kitzsteinhorn erwirtschafteten einen Pool-Umsatz von 136 Millionen Euro. Die Geschäftsberichte zeigen, dass von den Umsätzen auch schöne Überschüsse bleiben – trotz der hohen Investitionstätigkeit der Seilbahnwirtschaft.

So hat die Dachgesellschaft des Saalbacher Skicircus BBSH kumulierte Bilanzgewinne von 16,8 Millionen Euro in den Büchern stehen (Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2015). Die Zeller Schmittenhöhebahn AG rangiert laut einer Branchenanalyse des Kreditschutzverbands sogar unter den Top Ten von mehr als 600 österreichischen Seilbahn-Unternehmen. Was an folgenden Zahlen liegt.

„Das Fesche an der Seilbahnbranche ist, dass man die Zahlen gerne herausgibt“ – Christoph Baumann, Vorstand Wagrainer Bergbahnen AG

Nur moderate Gewinnentnahmen

Man hat 59,3 Millionen Euro an Gewinnrücklagen angespart. 34 Prozent der Erlöse an den Kassen der 26 Seilbahnen und des Schifffahrtsbetriebs auf dem Zeller See flossen cash in die Mutterfirma. Die Verbindlichkeiten (9,7 Millionen Euro) hatten eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Wie in allen florierenden Liftgesellschaften tätigen die Eigentümer lediglich moderate Gewinnentnahmen: 911.502 Euro an Dividenden erhielten die Schmitten-Besitzer.

Salzburgs älteste Seilbahn (Baujahr 1927) gehörte ursprünglich dem Land – im erblühenden Tourismus der 1970er- und 80er-Jahre stieß es seine Anteile ab. Die Unternehmerdynastie Porsche und Piëch hält heute 58 Prozent der Anteile, gefolgt von der Spänglerbank und „einem großen Streubesitz an Kleinaktionären“, so Schmitten-Prokurist und Seilbahnen-Sprecher Ferdinand Eder. „Wir wirtschaften wie ein vorsichtiger Geschäftsmann. Man hat sich nie zu stark verschuldet, was verdient wird, wird immer wieder investiert.“

Ökonomisch potent sind auch die Flachauer, Gasteiner und Wagrainer Bergbahnen AG. Letztere steht auf Platz acht des heimischen Lift-Rankings: 46 Millionen Euro Eigenkapital, stolze 88 Prozent Eigenmittelquote, 9,3 Millionen Euro Cashflow und nicht erwähnenswerte Schulden, erläutert Vorstand Christoph Baumann: „Das Fesche an der Seilbahnbranche ist, dass man die Zahlen gern herausgibt.“ Die 370 Aktionäre – an der Spitze der Raiffeisenverband und die Raiffeisenbank Wagrain – teilten sich 460.000 Euro aus Dividenden.

Harakiri-Aktionen werden vom Staat unterbunden

„Wir stehen gut da, wir können den kompletten Cashflow reinvestieren“, erklärt Baumann. Die starke lokale Verankerung der Akteure sei ein wesentlicher Teil des Erfolgs. Baumanns Vater trieb als örtlicher Raiffeisen- und Seilbahnchef die Skischaukel voran. Sohn Christoph, gelernter Maschinenbau-Ingenieur, wuchs „von Kind auf mit dem Seilbahner-Virus auf“.

Ein Drittel der Aufwendungen der Seilbahner fließt in die Technik, vor allem in den Komfort und die Beschneiung. So investierten die Pinzgauer Liftbetreiber in den vergangenen 14 Jahren 590 Millionen Euro. „Was wir ausgeben, davon leben der Maurer, der Spengler, der Hotelier, der Bäcker, der Friseur“, bescheibt Ski-amadé-Geschäftsführer Christoph Eisinger die regionale Kreislaufwirtschaft. Finanzielle Harakiri-Aktionen, wie es sie früher gab, wurden staatlicherseits unterbunden. Das Verkehrsministerium schreibt bei Investitionen heute 50 Prozent Eigenmittel vor. Sonst gibt es keinen positiven Bescheid. Und nur im Verbund kann man sich die heute unverzichtbaren technischen Finessen leisten: So wirbt die Skiwelt amadé mit dem „größten WLAN der Alpen“ und als „neueste Spielerei“ (Christoph Baumann) kann man sich eine Pisten-Navi-Brille zum raschen Auffinden der nächsten Hütte ausleihen.

Global Warming ist die Sorge

Zum ewigen Menetekel der Skiindustrie gehören der Schnee – „das Global Warming ist unsere größte Sorge“ (Ferdinand Eder) – und das kalendarische Saisonende zu Ostern, das heuer auf Mitte April fällt. Dies bestimmt die Anzahl der Betriebstage. Unter 100 Geschäftstagen, so das Informationsportal Seilbahn.net, sei eine Wintersaison wirtschaftlich nicht führbar. Schlepplifte erreichten durchschnittlich 77,7 Betriebstage – was ihre wirtschaftliche Schwäche erklärt –, die Zeller Schmitten-Betriebe hatten indessen Einnahmen an 143 Winter- und 158 Sommertagen.

„Home of Lässig“ – nichts würde den Saalbacher Skicircus besser charakterisieren. Das Wintersport-Mekka steht für junges Publikum, Party und 270 Pistenkilometer. Man war mit Leogang und Fieberbrunn bis vor Kurzem Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet, jetzt hat der Arlberg 305 Kilometer.

Saalbach: „Wir sind die Besten und Größten“

Am Selbstbewusstsein im Talschluss kratzt das nicht. Bei einem Pool-Umsatz von 80 Millionen Euro, 17 Millionen Euro Gewinnvortrag und 706.885 Euro Jahresüberschuss sagt Peter Mitterer, Chef der Hinterglemmer Bahnen: „Wir sind die Besten und Größten in Salzburg.“ Die Schulden von 55,7 Millionen Euro, zumeist bei Banken, seien „das Zweieinhalbfache des Umsatzes und im Tourismus nichts Ungewöhnliches“, so Mitterer.

Hotelier Jakob Eder, einer von vier Geschäftsführern der gemeinsamen Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm GesmbH, verweist auf das Finanzmanagement: „Wir zahlen beim jetzigen Obligo kaum mehr als 100.000 Euro im Jahr.“ Die vier Zinswetten mit einem Nominale von 5,9 Millionen und einem Zeitwert von 33.332 Euro seien kein Beinbruch. Eder: „Wir haben ja auch Papiere mit Ertrag, wir machen diese Finanzierungen seit Jahren sehr erfolgreich mit Fachleuten.“

„Risikofreudige Personen aus Saalbach“ (Chronik), Bauernsöhne und Fremdenpensionsvermieter haben 1946 den ersten Schlepplift auf das Kohlmaisl gebaut. Bis heute haben zwei Dutzend Hotelierfamilien das Sagen im großen Skicircus.

Von Sonja Wenger

Fotos: Leica Galerie Salzburg/Kacper Kowalski; Skiwelt Amade