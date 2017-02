Hinter den Kulissen der Seilbahnen

Aus kleinen, regionalen Zusammenschlüssen sind erfolgreiche, millionenschwere Konzerne geworden.

Sie sind die Platzhirsche im Pongau und im Pinzgau, die großen Seilbahnen. Dementsprechend selbstbewusst treten die Zuständigen auch auf. Fakt ist, dass sie im Zentrum des regionalen Wirtschaftskreislaufs stehen, vom Bäcker bis zum Modehändler alle von ihrer Sogkraft profitieren. Exorbitant, vor allem für ländliche Verhältnisse, sind die Summen, die sie Jahr für Jahr einsetzen. Dank der kontinuierlichen Investitionen in neue Pisten, topmoderne Liftanlagen und die mittlerweile überlebenswichtigen Beschneiungssysteme hat man es im weltweiten Vergleich an die Spitze geschafft. Um sich dort zu halten, werden auch künftig regelmäßig millionenschwere Projekte nötig sein.

Aber geht sich das auf Dauer alles aus? Für Außenstehende ist kaum einzuschätzen, wie die Gesellschaften dastehen, ob sie wirklich profitabel sind oder nur durch massive Fremdfinanzierung überleben. Der Blick des SF in die Bilanzen schafft Klarheit. Die meisten der großen Seilbahnunternehmen verdienen enorm viel Geld und sind wirtschaftlich gesund. Ansonsten dürften sie auch gar nicht weiter investieren. Das überwacht der Staat.

Überhöhte Auszahlungen an die Aktionäre findet man nicht, stattdessen wird gezielt reinvestiert. Das beantwortet eine weitere Frage, die sich viele stellen: Sind die Gesellschaften, hinter denen nach wie vor primär heimische Köpfe (Hoteliers, kleine Unternehmer, Banken) stehen, in der Lage, Betriebe in dieser Größenordnung professionell zu führen? Ja, das sind sie. Das Bild von den einfach gestrickten Liftkaisern, die im Wirtshaus aus einem Impuls heraus die Strategie festlegen, ist hoffnungslos überholt. Es sind Profis am Werk, Fehlschläge wie verunglückte Risikoveranlagungen sind die Ausnahme von der Regel.

Die großen Skigebiete werden auch in den nächsten Jahren weiter investieren und sich entwickeln. Das mag Naturschützern und Freunden der kleinen Einheiten sauer aufstoßen, für den Salzburger Süden ist die Gesundheit und Vitalität dieser Leitbetriebe eine äußerst gute Nachricht. Wenn es gelänge, die Einheimischen wieder für Jobs im Tourismus zu motivieren, wäre es umso besser.