Stress, lass nach!

Na, haben Sie Stress? Hat das neue Jahr schon wieder „total stressig angefangen“, und das, nachdem die Feiertage auch „so ein Wahnsinnsstress“ waren? Überraschung. Mir kommt vor, es ist unmöglich geworden, keinen Stress zu haben.

Der Stress gehört scheinbar zum heutigen Leben dazu. Stress ist DAS Wort in aller Munde, deswegen hab ich es in jedem bisherigen Satz verwendet – das machen die meisten Leut, mit denen ich red, nämlich auch. Wer nicht gestresst ist, na bitte, der ist ja nix! Wenn er keinen Stress hat, hat er sicher auch sonst nix, und Gott bewahre, dann wollen wir nix zu tun haben mit dem. Will offenbar eh keiner, sonst hätt er ja Stress. Stress ist unser Statussymbol.

Je mehr, desto besser! Er zeigt, dass wir gefordert und gebraucht werden, dass sich ständig jemand treffen will mit uns, dass das Handy scheppert und die Mailbox platzt, dass wir nie eine Pause haben – und Ruhe. Um Himmels willen, Ruhe! Das würd ja bedeuten, dass wir nicht mehr wichtig sind. Ersetzbar! Ungestresst und entspannt. Also quasi tot. Was mich daran am meisten irritiert, ist, dass wir uns stressen lassen von Dingen, die wir selbst erfunden haben. Vom Internet und den neuen Kommunikationskanälen. Vom Wecker, der so früh klingelt, von den vielen Autos im Straßenverkehr, von Regeln, gesellschaftlichen Gepflogenheiten, Terminen und Freizeitmöglichkeiten.

Wir Menschen sind schon komisch. Alle jammern und behaupten, sie hätten gern „endlich wieder Zeit für mich“ oder „mal ein bisserl weniger Stress“, aber niemand handelt danach, in Wahrheit, so wirkt es auf mich, finden sie es geil, gestresst zu sein. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Stress ist für mich etwas Innerliches, ein Gefühl, einer Panik ähnlich. Das empfind ich, wenn ich meine Kinder im Getümmel verliere oder mir einer ins Auto kracht. Wer will das schon haben? Und was soll bewundernswert daran sein, wenn einer permanent gestresst ist? Ich denk dann eher, dass er ein schlechtes Zeitmanagement hat und nicht gut darin ist, sich so zu organisieren, dass Puffer bleiben.

Bis zu einem gewissen Grad hat man das doch sehr wohl selbst in der Hand. Stress sollte kein Trend sein, finde ich, kein Dauerzustand, sondern die Ausnahme. Wir halten uns für modern und deshalb für klug, wir fühlen uns den Menschen, die früher gelebt haben, überlegen, aber manchmal hab ich den Eindruck, wir verrennen uns ganz schön. Oder wie der neuerdings ziegenbärtige Roland Düringer sagt: „Wir haben die Uhr, der Neandertaler hatte die Zeit.“

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.