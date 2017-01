Spüren Sie den Frühling schon?

Kennen Sie das? Sie genießen Anfang August das herrlichste Badewetter am See – und der Badegast neben Ihnen fragt Sie, ob Sie auch schon merken, dass es „herbstelt“. Die kühleren Nächte und erste Nebelfelder am Morgen lassen zu dieser Zeit tatsächlich erkennen, dass der Sommer schön langsam schwächelt. Und wie ist das Anfang Februar?

Müsste man analog dazu nicht auch jetzt schon einen Hauch von Frühling erkennen? Nach dem kältesten Jänner seit dem Jahr 1987 mag diese Frage heuer wie ein Hohn erscheinen – doch sie ist durchaus berechtigt: Auf der einen Seite steht eine ausgedehnte Schneedecke über weiten Teilen Mittel- und Osteuropas, die in klaren Nächten immer noch reichlich bodennahe Kaltluft produziert.

Dieser schwere und träge Kaltluftkörper bewegt sich kaum von der Stelle, die mildere Luft in der Höhe beeindruckt ihn kaum. Nennenswerte Dynamik im Wettergeschehen sucht man vorerst vergebens, das stabile und von der Kälte genährte Hochdruckgebiet über Osteuropa lässt atlantischen Tiefs und warmem Westwind vorerst kaum eine Chance. Auf der anderen Seite ist aber der höhere Sonnenstand mittlerweile schon deutlich spürbar, selbst bei Minusgraden sorgt die Sonne für ein stetes Tropfen von den Dächern.

Und bei der Fahrt von und zur Arbeit ist es mittlerweile auch schon wieder recht hell: Zu Mariä Lichtmess am 2. Februar scheint die Sonne bereits eine Stunde und zwölf Minuten länger als zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Zunächst wird es von Tag zu Tag nur Zehntelgrad um Zehntelgrad milder, Ende Februar ist es an einem durchschnittlichen Nachmittag in der Stadt Salzburg aber mit 8 Grad schon wieder halbwegs warm.

In den USA lässt man übrigens ein Murmeltier über den Beginn des Frühlings entscheiden: Wenn Phil bei seinem ersten Blick aus dem Erdloch am 2. Februar seinen eigenen Schatten sieht, bleibt es noch mindestens sechs Wochen winterlich. Ist kein Schatten zu sehen, so beginnt der Frühling in Kürze.

Das Wetter…

… in dieser Woche: Mit dichteren Wolken kommt mildere Luft nach Salzburg, an den Nachmittagen herrscht Tauwetter. Es bleibt meist trocken.

… in dieser Woche vor 13 Jahren: Das Hochwasser des Hintersees bedroht Faistenau.

… in dieser Woche vor 35 Jahren: In Werfenweng sterben elf Schüler und drei Betreuer unter einer Nassschneelawine.

Aktivitätstipp: Der Einkehrschwung lässt sich wunderbar im Liegestuhl verbringen, in der Höhe ist es milder als im Tal.