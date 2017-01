Selber spuren und genießen

Eine Skitour auf die Thorhöhe von der Maschekseite.

Die 1533 Meter hohe Thorhöhe und der 1547 Meter hohe Windkogel bilden die nördliche Begrenzung des Postalmgebiets. Von dieser Seite werden sie auch entsprechend oft besucht.Fallweise verirren sich auch Skitourengeher von der Nordseite hier herauf – entweder nach der Abfahrt von der Bleckwand zur Niedergadenalm oder direkt von Abersee über Vitz am Berg. So gut wie unbekannt hingegen ist der Zustieg aus dem Weißenbachtal – also von der Postalmstraße weg. Hier heißt es oft auch nach mehreren Schönwettertagen noch: Selber spuren!

Ausgangspunkt:

Parkplatz/Kettenanlegeplatz (700 m) rund ein Kilometer südlich der Postalm-Mautstelle auf der Seite von Strobl.

Route:

Man geht entlang der Straße kurz nach Süden, bis ein Almweg bei einem kleinen Bacherl abzweigt. Diesem folgt man nach Südwesten zur Kogleralm und weiter zur Mühlaueralm. (Hierher kommt man auch von der Mühlauerkehre der Postalmstraße, nur kann man dort schlecht parken.) Hinter dem frisch renovierten Almhaus geht es über sanfte Almflächen nach Nordwesten bis zum Wald. Nun parallel zu zwei Gräben (am besten zwischen diesen) durch den gut fahrbaren (großteils Buchen) Wald hinauf.

Einige Holzziehwege erleichtern den Anstieg. Die Spur führt so zu den unteren Almflächen der Niedergadenalm, über die man bis zum Almgebäude (1228 m) ansteigt. Ab da wird das Gelände etwas anspruchsvoller: Die Route führt an der Nordseite der Thorhöhe entlang in den steilen Saugraben – an dessen (orographisch) rechter Seite man entlang des Sommerwegs eine steile Flanke querend ansteigt. Man gelangt so zur Höplihütte der Salzburg AG und folgt nun noch der Stromleitung nach Süden auf die Thorhöhe. Abfahrt wie Anstieg.

Variante 1:

Von der Thorhöhe in einem weiten Rechtsbogen durch eine kleine Senke nach Nordwesten auf den Windkogel (15 Min.). Abfahrt über schöne Osthänge in den Saugraben und dann zurück zur Anstiegsspur.

Variante 2:

Als einfaches Übungsgelände direkt von der Thoralm (Zufahrt von der Postalmstraße) hinauf auf die Thorhöhe (200 Höhenmeter, 30 Min.).

Hier können Sie die Route downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Hochwintertour, kurz, aber etwas steiler. 850 Höhenmeter und 2,5 Stunden im Anstieg.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung.

Karte: Kompass Nr. 18, „Nördliches Salzkammergut“, 1:50.000.

Literatur: Gisbert Rabeder, „Skitouren rund um den Wolfgangsee“, Verlag Typolitho, Salzburg 2014. Thomas Neuhold, „Skitouren light“, Verlag Pustet, Salzburg 2015.

Einkehr: Wiesenhof in Abersee an der Wolfgangseestraße www.wiesenhof-abersee.com Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at