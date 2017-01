Schnalzer: Kein Brauch für alte Männer

In Anthering schnalzen junge Frauen in einer reinen Dirndl-Pass. Der Knalleffekt ist bei ihrem Auftritt unausweichlich. Nicht der Laufsteg, nicht die Bühne, die Wiese ist das Revier von Eva Eder (24) und ihrer Schwester Barbara Mühlbacher (22) aus Anthering.

Wenn sie gemeinsam mit ihren Gefährtinnen bei Schnalzer-Wettkämpfen ins Feld ziehen, dann ist ihnen die Aufmerksamkeit gewiss: „Das macht schon was her, wenn wir zu neunt im Dirndl auftreten“, grinst Barbara Mühlbacher.

Die beiden gehören zu Antherings erster Dirndl-Pass – und zur wohl einzigen überhaupt. Zwei Mal pro Woche trainieren sie. Ihr Ziel: das Gebietspreisschnalzen am 12. Februar in St. Georgen bei Oberndorf und das Rupertigau-Schnalzen mit über 100 Passen.

Beim Training abends am Antheringer Sportplatz trotzen die Frauen Wind und Kälte, um ihre Goaßln „tuschen“ zu lassen. Insgesamt sind es neun an der Zahl, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Bei diesem alten, im Rupertigau beheimateten Brauch soll der Winter durch das Schnalzen vertrieben werden. Gestartet wird am Stephanitag, der Faschingsdienstag setzt auch diesem Treiben ein Ende. Zu hören sind die Schnalzer mancherorts sogar in der Stadt Salzburg, gibt es doch auch Passen in Maxglan und Liefering – und rund um Wals.

„Männer müssen sich vor uns nicht fürchten.“ Eva Eder, Schnalzerin

Wie kommt man als junge Frau auf die Idee, unter die Schnalzer zu gehen? „Es macht einfach Spaß, es geht uns um die Gaudi“, erklärt Eva Eder, die wie ihre Schwester als Büroangestellte tätig ist. Und da gab es noch diese Wette einer Freundin, das war 2008: Die Männer glaubten nicht, dass sie eine Frauen-Pass auf die Beine stellen könnten. Schnalzerinnen gibt es zwar schon vereinzelt in Passen, der Brauch ist aber nach wie vor eine Männerdomäne. Schnalzen ist ja auch anstrengend. Je länger und schwerer die Peitsche ist, desto lauter ihr Knall. Darauf kommt es an – und auf den Takt. Der „Aufdraher“ vorn beginnt, leicht zeitverzögert setzt der Nächste in der Reihe ein. So entsteht ein akustisches „Rad“, das möglichst gleichmäßig rollen soll. Das ist die Kunst beim Schnalzen.

Auch wenn die Frauen ehrgeizig sind, so seien sie keine Kampfmannschaft: „Unser Ziel ist es, Vorletzte zu werden“, lacht Eva Eder. „Viele der Schnalzer trainieren von Kindheit an, sie sind seit Jahren in derselben Pass. Da sind wir keine Konkurrenz.“ Was die jungen Frauen nicht weiter frustriert. Immerhin wurden sie schon einmal Viertletzte. Für sie zählen der olympische Gedanke und das gemütliche Beisammensitzen nach dem Training.

Werden sie von männlichen Kollegen auch belächelt? „Es gibt immer Sonderlinge, aber die meisten akzeptieren uns. Zumindest solange wir sie nicht besiegen. Gegen eine Dirndl-Pass will ja keiner verlieren“, lachen sie.

Von Petra Suchanek