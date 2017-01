Europa boomt: Die Urlaubstrends 2017

Um diese Jahreszeit ist das Fernweh am größten, das merkt man auch in den Reisebüros. Jetzt ist Hauptbuchungszeit. Sicherheit ist angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage für viele Reiselustige ein großes Thema. Und dabei gibt es einen Gewinner: Europa.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen alte Bekannte: Spanien, Portugal, Griechenland, Italien und Kroatien. Besonders Mallorca bleibt das Lieblingsziel für den Sommerurlaub. Das bestätigt Anna Marx vom Reisebüro Marx. Wer die Insel schon kennt oder es lieber ein bisschen ruhiger mag, dem empfiehlt sie das benachbarte Menorca oder Ibiza.

„Gefragt sind heuer auch wieder Kroatien und Skandinavien, besonders Norwegen. Island ist und bleibt ein Renner, aber da sind die Kapazitäten jetzt schon knapp.“ Gerade nördliche Länder liegen im Trend, sagt Anna Marx. „Entweder weil die Menschen einfach noch nie dort waren oder weil sie als sicher gelten.“ Apropos: Sicherheit ist in den Reisebüros natürlich immer wieder Thema. Zwar hat die Nachfrage nach Reisen in die Türkei, nach Ägypten und Tunesien eine Zeit lang nachgelassen, zieht aber gerade wieder etwas an.

Wer wenig Zeit hat, aber viel sehen will, ist mit einem Städtetrip gut beraten. Da gibt es 2017 einige Highlights. Allen voran Hamburg. Nachdem dort vor Kurzem das neue Wahrzeichen – die Elbphilharmonie – eröffnet wurde, will dort anscheinend jeder hin. Weitere schöne Städteziele, die nicht weit entfernt sind: Paris, Amsterdam und Barcelona. Die spanische Stadt bietet eine gelungene Kombination aus Stadtleben, Strand und südländischem Flair. Anna Marx empfiehlt die kroatische Stadt Dubrovnik. „Sie bietet eine herrliche Altstadt und ein tolles Meer, außerdem gibt es dorthin nun mehr Flugverbindungen ab Salzburg.“

Wer noch nie in London war oder nicht genug von der Stadt bekommen kann, sollte unbedingt bald hinfliegen, rät die Reiseexpertin. „Es besteht nämlich die Gefahr, dass sich nach dem Brexit Steuern und Gebühren erhöhen. Also wäre London momentan noch ein ganz heißer Tipp.“ Ein ebensolcher ist eine Reise nach Schottland und Irland: Landschaft und Menschen begeistern – es gibt viele Burgen und Schlösser, in Schottland den berühmten Loch Ness und in Irland den wunderschönen Ring of Kerry.

Fotos: Marx Reisen / Thies Raetzke