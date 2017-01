Ballsaison: Tänzer zum Mieten

Paartanz hat jetzt im Fasching wieder Hochsaison. Männer gibt’s da auch zum Leihen. Turniertänzer Robert Zucker etwa, er ist auf Bällen als Taxitänzer im Einsatz.

Viele Ballbesucherinnen können davon ein Lied singen: Den Partner aufs Tanzparkett zu bewegen ist oft ein aussichtsloses Unterfangen. Bei vielen Männern hilft kein noch so koketter Augenaufschlag, fruchtet kein liebliches Gesäusel und auch keine resolute Ansage.

Da schlägt die Stunde des Robert Zucker. Der Software-Entwickler geht gern auf Bälle, bis zu fünf pro Jahr schafft er. Im Unterschied zu vielen seiner Artgenossen liebt er den Tanz, er ist sogar im Turniersport aktiv. Auf Bällen ist Robert Zucker auch als Taxitänzer im Einsatz.

Wie der Name schon sagt, kann man diese auf Wunsch herbeirufen. Manchmal darf man Herrn Zucker auch vorbestellen – zu einer vereinbarten Zeit kommt er zum Tisch und lädt die Dame zum Tanz. Ob da recht ein „Griss“ um ihn ist? Taxitänzer seien auf jeden Fall gefragt, lächelt Robert Zucker verschmitzt. Sie seien heute auf Bällen fast schon die Regel. Weiß er auch, warum viele Männer Tanzmuffel sind? „Ich glaube, es liegt an der Angst, peinlich zu sein. Sie finden Tanzen unmännlich. Bei den Älteren ändert sich das etwas, bei den Jungen weniger, obwohl seit ,Dancing Stars‘ die Jugend-Tanzkurse boomen“, so Zucker.

Wird mit einem Taxitänzer auch geflirtet? Das komme durchaus vor: „Ich bin ja nicht verheiratet, da darf ich das“, grinst Robert Zucker. Das eine oder andere eindeutige Angebot könne da schon auf einen zukommen. Flexibel muss ein Taxitänzer jedenfalls sein, immerhin hat er es mit einem permanenten Partnerinnenwechsel zu tun. Das klappe manchmal gut, manchmal besser, sagt Zucker. In Anspruch genommen werden Taxitänzer von jungen Frauen ebenso wie von reiferen Damen, von Anfängerinnen wie Fortgeschrittenen. Scheu muss die Nicht-Profi-Tänzerin dennoch nicht haben, es zählt der Spaß am Tanzen – und Herr Zucker fällt eher in die Kategorie Frohnatur mit Charme als verbissener Ehrgeizler.

Ganz anders beim Turniersport: Hier arbeitet Robert Zucker hart an der Perfektion. „Der Turniersport kostet Blut, Schweiß und Tränen, da haben Flirt und Erotik keinen Platz“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Susanne Kirschner, die als PR-Lady tätig ist, trainiert er mehrmals die Woche im Clublokal des TSC Dance & Lifestyle in Mayrwies.

Jeder Ball hat sein Publikum, man weiß, wen man trifft

Auch Susanne Kirschner geht gern auf Bälle, großen Aufwand bei Garderobe und Make-up betreibt sie im Gegensatz zu anderen Frauen nicht: „Turniertänzer sind geeicht, was das Styling angeht. Für ein Turnier brauche ich schon zwei Stunden Vorbereitung, da darf kein Haar fliegen, das Make-up muss sitzen. Bei Bällen lege ich die Schmalversion auf, da bin ich in einer halben Stunde fertig“, sagt Susanne Kirschner. Sie verstehe aber, wenn Frauen zuvor einen Friseurbesuch einlegten und sich stundenlang herrichteten. Die Vorfreude sei natürlich eine andere, wenn man selten tanze.

Für Turniertänzer seien Bälle eher ein gesellschaftliches als ein tänzerisches Ereignis, bestätigen ihre Clubkollegen Reinhard und Doris Hysek: „Uns Turniertänzern ist die Tanzfläche bei Bällen eigentlich zu klein. Das Tolle ist, dass man dort Freunde trifft und Quadrille tanzen kann.“ Als langjährige Ballgeher wissen sie, jeder Ball hat sein Publikum. Man wisse im Vorfeld, wo man Bekannte treffen werde. Das Schöne am Tanzen sind für die Hyseks „der gemeinsame Sport und die Zeit zu zweit“. Zucker ergänzt: „Zum Abnehmen kann ich Tanzen nur empfehlen.“ Sagt er und lacht.

Kommende Ball-Highlights

Sa., 27. 1., Kavalierhaus Klessheim:

Ball der Tanzschule Luger

Ball der Tanzschule Luger Fr., 3. 2., Schwarzenbergkaserne:

Ball der Salzburger Unteroffiziere

Ball der Salzburger Unteroffiziere Fr., 17. 2., Kavalierhaus Klessheim:

Finanzball

Finanzball Sa., 18. 2., Hotel Crowne Plaza:

Polizeiball

Polizeiball Sa., 25. 2., Congress Salzburg: Ball des Roten Kreuzes

Von Petra Suchanek