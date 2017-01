NGO-Asylverein: 277.000 Euro Einnahmen im Monat

Soviel zahlte das Land für die Betreuung von 120 minderjährigen Flüchtlingen. Gutachten offenbaren, dass die Burschen nicht selten bereits erwachsen sind.

Im Bundesland Salzburg befanden sich im Dezember 4158 Asylbewerber in der Grundversorgung. Ihre Betreuung kostet am Tag 87.318 Euro (Tagsatz von 21 Euro). Das Doppelte bis Vierfache wird für die Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge bezahlt: Bei 331 Jugendlichen, überwiegend Burschen, waren es pro Tag 13.405 bis 31.445 Euro. Der höchste Tagsatz sind 95 Euro, dabei kümmern sich zehn professionelle Begleiter um einen Jugendlichen.

Jeder Zweite war über 18

Nicht selten sind die vorgeblich minderjährigen Flüchtlinge aber in Wahrheit bereits junge Männer. Am Landesgericht Salzburg wurden zuletzt drei Afghanen verurteilt, die sich aufgrund falscher Altersangaben 100.000 Euro an Sozialleistungen erschlichen hätten, so die Anklage. Demnächst steht ein junger Somalier vor Gericht, der ebenfalls beim Alter gemogelt haben soll. In Dänemark fand man bei Röntgenuntersuchungen von 800 jugendlichen Flüchtlingen, dass 600 über 18 waren, so die seriöse Zeitung „Jyllands Posten“.

In Österreich werden vom Bundesasylamt jährlich mehr als 2000 Altersuntersuchungen angeordnet. Bei rund der Hälfte der Fälle bestätige sich der Verdacht, so Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums. „Wenn dem Asylreferenten jemand gegenübersitzt, der sagt, er ist zwölf Jahre alt, und er hat einen Bart und graue Haare, dann wird das untersucht.“ Das Gutachten werde nach wissenschaftlichen Methoden des Deutschen Instituts für forensische Altersfeststellung erstellt. „Das ist ein multifaktorieller Test, da geht es um den Zahnbefund, einen Handwurzeltest, Fragen der psychischen Reife.“

24 Stunden Betreuung

Eine NGO hat sich besonders auf die Arbeit mit minderjährigen Migranten spezialisiert. Der Verein Menschenleben aus Niederösterreich betreibt in Salzburg fünf Wohngemeinschaften für junge Flüchtlinge. Für 120 Burschen, die man in der Stadt Salzburg und in Hallein betreute, überwies das Land im Vorjahr laut SF-Recherchen monatlich 277.000 Euro.

Was der Verein und Philipp Penetzdorfer vom Büro der grünen Landesrätin Martina Berthold bestätigen. Wird die Effizienz des hohen Mitteleinsatzes geprüft? Penetzdorfer: „Es finden regelmäßige Kontrollen statt. Es gibt hier zusätzlich zu den Regulativen in der Grundversorgung die Aufsicht durch die Kinder- und Jugendhilfe, weil es sich ja um Minderjährige in den Quartieren handelt.“ Der Verein selbst sagt, die Jugendlichen würden in Teams von sieben oder acht Betreuern – Sozialarbeitern, Pädagoginnen, Psychologen, Ehrenamtlichen – 24 Stunden betreut. In den Sprachen Deutsch, Englisch, Farsi, Dari, Arabisch, Rumänisch, Italienisch.

Keine Auskunft vom Verein

Der Non-Profit-Verein mit Sitz in Baden ist längst ein mittelständisches Sozialunternehmen. Die Gruppierung, die sich vom Verein SOS Mitmensch abspaltete und sich anfänglich der Jugendlichen und Kinder im Asylheim Traiskirchen annahm, beschäftigt bundesweit inzwischen 215 Mitarbeiter, in der Mehrzahl Frauen. In Salzburg sind es 80 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 30 Ehrenamtliche. Die Sozialwirtschaft zahlt keine hohen Gehälter: 2174 Euro brutto für eine Vollzeit-Mitarbeiterin, 791 Euro für einen Teilzeit-Nachtportier (Stellengesuch Verein). Die Frage, ob es Rücklagen oder Guthaben gebe, beantwortete die Geschäftsführung des Vereins nicht. Sprecher Jörg Trobolowitsch meinte in einer früheren Stellungnahme: „Wir veröffentlichen als Non-Profit-Organisation keine Finanzdaten. Wir sind dazu nicht verpflichtet, wir haben das Spendensiegel nicht.“

Sonja Wenger

25.000 Euro für leeres Quartier: Land verhandelt

Das Flüchtlingsquartier in Abtenau steht seit Monaten leer (siehe Bild oben). Das Land hat jedoch im Ansturm des Jahres 2015 für die Großunterkünfte mehrjährige Mietverträge unterschrieben. Der Eigentümer in Abtenau erhält monatlich 25.000 Euro. Jetzt wird mit ihm bezüglich eines Ausstiegs verhandelt.

87.576 Euro im Monat kosten die Mieten für die sechs Flüchtlingsquartiere des Landes in Abtenau, Eugendorf, Thalgau, Salzburg-Kasern, Elisabethstraße und Liefering.