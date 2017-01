Hier wird Zwei-Klassen-Medizin sichtbar

Auge, Hüfte, Haut: Wer privat zahlt, hat Vorrang.

„Sie haben ja fast nichts mehr gesehen“, staunte der Arzt im Villacher Spital. Er hatte gerade dem Koppler Wolfgang Weit die durch grauen Star schwer getrübten Sehlinsen durch Kunststofflinsen ersetzt. Der 70-Jährige hatte nicht einmal mehr lesen oder allein gehen können. Nach Villach war er aus Verzweiflung gefahren. „Im LKH Salzburg wurde mir gesagt, ich muss ein Dreivierteljahr auf die tagesklinische OP warten“, schildert Weit. Mit Zusatzversicherung wäre es schneller gegangen: „Die kann ich mir aber nicht leisten.“

Was dem Koppler widerfahren ist, gibt es offiziell nicht: eine Zwei-Klassen-Medizin, in der sogar im öffentlichen Spital privat Zusatzversicherte schneller Termine bekommen. Oft geht es um Monate wertvoller Lebenszeit. Die Landeskliniken (SALK) betonen, es werde nach Dringlichkeit gereiht, man warte höchstens fünf Monate auf Star-OPs. Auf „Fenster“-Anfrage stellen sie aber die provokante Frage: Warum sollten Zusatzversicherte nicht auch bei ihnen eine zeitnahe spitzenmedizinische Behandlung bekommen?

Die Praxis zeigt, dass es längst so ist. Beim Lokalaugenschein in der Augenklinik heißt es: „Zurzeit dauert es neun Monate. Wenn Sie zusatzversichert sind, kann es schneller gehen.“

Versicherungsmakler werben sogar mit diesem offenen Geheimnis. „Eine Bevorzugung von Sonderklasse-Versicherten wird zwar von den öffentlichen Krankenhäusern stets dementiert, in der Realität erhalten diese aber oft raschere Behandlungs- oder OP-Termine, zum Beispiel Hüftpatienten“, verspricht das Salzburger Maklerbüro Bull Invest auf seiner Homepage.

Wer 300 Euro im Monat zahlt, will etwas für sein Geld

„Natürlich ist es so“, sagt auch Augenarzt Christoph Ortner: „Wer 300 Euro im Monat an seine Zusatzversicherung zahlt, will sofort behandelt werden.“ Die Spitäler nähmen diese Patienten mit offenen Armen auf. „Von dem Extrageld profitieren die Ärzte und auch das Spital, weil es neue Geräte kaufen kann“, schildert der Augenarzt. Er selbst hätte Wolfgang Weit auch operiert – in der Dr.-Pierer-Privatklinik zum Selbstbehalt von 5000 Euro. Eine Option, von der Weit zu spät erfahren hat, die er aber sonst in Erwägung gezogen hätte.

Das Geld der Zusatzversicherten ist auch für viele niedergelassene Ärzte nicht mehr wegzudenken. Ein Radiologe geht sogar so weit zu sagen, man sei fast gezwungen, den Privatpatienten etwa mit früheren Terminen entgegenzukommen. Weil die Kassen die Leistungen immer stärker limitierten, brauche man die Privaten zur Querfinanzierung der Praxen. Was die Krankenkassen zahlen, ist phasenweise skurril. Dermatologin Adelheid Stöger (siehe Foto) berichtet, bei einer Muttermaluntersuchung werde nur mehr das Anschauen von fünf Muttermalen bezahlt. In einem Fall sei sogar der Patient gefragt worden, welche fünf (!) er gern untersucht hätte.

„Diese Leistungskataloge gehören auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft“, sagt auch Ärztekammer-Präsident Karl Forstner, der diese Fragen mit den Kassen verhandelt. Eine Arztordination sei letztlich ein Wirtschaftsbetrieb, das müsse sich unterm Strich ausgehen, sagt auch er. Die Lösung sieht Forstner in einem Ausbau der Ressourcen: „Wenn die Politik eine Verlagerung in den niedergelassenen Bereich will, muss sie ihren Worten Taten folgen lassen.“

Das passiert aber nicht. Auch die transparenten Wartelisten auf Spital-OPs, die es in Wien schon gibt, sind hierzulande noch Zukunftsmusik. Ärzte und die Salzburger Gebietskrankenkasse (GKK) fordern diese ein. Die Kasse sieht sich immer wieder mit Beschwerden über die Bevorzugung von Zusatzversicherten konfrontiert.

Jeder dritte Patient bereits privat zusatzversichert

Indes nehmen immer mehr Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie versprechen sich eine bessere Unterbringung im Spital und freie Arztwahl, vor allem aber, früher behandelt zu werden – und nicht wie Kassenversicherte vier Monate auf einen Frauen- oder Augenarzttermin warten zu müssen. Inzwischen haben 3,1 Millionen Österreicher eine Zusatzversicherung abgeschlossen – Tendenz steigend.

Während die Zahl der Kassenärzte stagniert, hat sich die Zahl der niedergelassenen Wahlärzte binnen zehn Jahren von 363 auf 468 um fast ein Drittel erhöht. Etliche sind laut Ärztekammer allerdings im Spital angestellte Ärzte, die ihre Spitalspatienten „draußen“ ein paar Stunden wöchentlich weiterbetreuen. Nach wie vor decken Kassenärzte 92 Prozent aller Behandlungsfälle ab. Der Zulauf zu den Wahlärzten steigt jedoch enorm. Ein Beleg dafür: Die GKK verzeichnet mehr und mehr Anträge auf Kostenerstattung für Wahlarztbesuche. Binnen fünf Jahren stieg die Zahl um 30 Prozent.

Wer sich keine Zusatzversicherung leisten kann, sucht andere Wege. Es herrscht ein „Spitalstourismus“ durch ganz Österreich. So wie der Salzburger Wolfgang Weit nach Villach „auswanderte“, pilgern Steirer nach Linz, je nachdem, wo man eine Operation eben schneller bekommt.

Um aufs Tempo zu drücken, greifen manche auch zum verbotenen Geldkuvert. So ergab 2016 eine Studie des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), dass auch in Salzburg Termine für MRT-Untersuchungen gegen Aufzahlungen ab 130 Euro schneller vergeben wurden. Die SALK schließen „Kuvertmedizin“ in ihrem Haus „zu 100 Prozent aus“. Auch der Ärztekammer-Chef entwarnt: Kuvertmedizin habe in Salzburg kein System, „wenngleich auch ich nicht in die Gehirne und Herzen von 3000 Ärzten schauen kann“.

Es geht über die Masse

„1000 Scheine pro Quartal, damit die Ordination läuft“

Adelheid Stöger (siehe Titelbild) ist Dermatologin und TCM-Ärztin in Salzburg-Aigen.

Als Kassenärztin – ist Ihr Wartezimmer da stets überfüllt?

Stöger: Meistens. Und wenn einmal nur zwei, drei Patienten warten, sind sie entsetzt und werten das als Indiz, dass die Praxis nicht läuft. Grotesk.

Damit die Praxis läuft, müssen Sie da auf die Masse setzen?

In Wahrheit ja. Es braucht 1000 Krankenscheine in drei Monaten, um die Ordination zu finanzieren. Ich habe mit TCM (Traditioneller Chinesischer Medizin) ein zweites Standbein. Da kann ich mir mehr Zeit für den Einzelnen nehmen. Je nach Katalog zahlt manche Leistungen die Kasse, manche aber auch der Patient privat – wobei ich nie weiß, ob der Betroffene rein kassenversichert ist oder mehr.

Wo zeigt sich die Zwei-Klassen-Medizin?

Fakt ist, dass es sie leider sehr wohl gibt. Nicht in der Qualität der Behandlung. Aber aus meinen zehn Jahren im Spital weiß ich, dass man Zusatzversicherten oft nahelegt, über Nacht zu bleiben, während man Kassenpatienten noch am selben Tag entlässt.

Text von Sigrid Scharf und Sabine Tschalyj

Foto von Marco Riebler / Karikatur von Thomas Selinger