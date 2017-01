Die Zukunft des Bauens

Nachhaltiges Bauen ist das Gebot der Stunde. Ein Gespräch mit Prof. Heide Schuster, Fachbereichsleiterin für „Nachhaltiges Bauen, Smart Building und Smart Cities“ an der Fachhochschule Salzburg.

SF: Was macht jemand, der sich mit „Smart Buildings“ beschäftigt?

Heide Schuster: Im Vordergrund steht eine vernetzte Denkweise. Es geht darum, Abhängigkeiten, die zwischen den verschiedenen Themenbereichen des nachhaltigen Bauens bestehen, zu erfassen, zu gewichten, aufeinander abzustimmen und zu optimieren. In erster Linie geht es um eine gute Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen bzw. funktionalen Anforderungen.

SF:Was muss man sich darunter vorstellen?

Ein Beispiel: Ein hoch technisiertes Gebäude, das aber der Bewohner nicht versteht und daher nicht richtig benutzen kann, ist nicht nachhaltig. Genauso wenig nachhaltig ist ein Gebäude, das zwar mit großer Rücksicht auf den Nutzer gebaut wurde, für diesen aber nicht bezahlbar ist. Um derartige Dinge zu vermeiden, ist eine vernetzte Denkweise nötig, die im Fokus unseres Studiengangs liegt.

SF: Wann ist ein Gebäude also nachhaltig?

Nachhaltigkeit setzt eine gewisse Robustheit des Gebäudes voraus. Es darf nicht übersensibel auf Änderungen reagieren, es muss also ein Stück weit flexibel sein. Dann kann es auch nach der Erstnutzung ohne größere Probleme anders weitergenutzt werden. Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist die integrale Planung, in der die verschiedenen Disziplinen zusammengebracht werden. Das versuchen wir auch unseren Studenten von Beginn an zu vermitteln.

SF: Wer sind denn Ihre Absolventen?

Die Ausbildung ist berufsbegleitend, der Großteil der Absolventen hat bereits in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, oft im baunahen Bereich.

SF: Ein Schwerpunkt des Studiengangs „Smart Buildings“ ist dem Erreichen von Energieeffizienz mit möglichst wenig Technikeinsatz gewidmet. Wie geht das?

Die Energieeffizienz eines Gebäudes ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Beispiel Klima: Es macht einen großen Unterschied, ob man in Südeuropa oder in Österreich baut. Genauso ist es von Bedeutung, ob ein Gebäude innerstädtisch oder auf 1500 Metern Höhe errichtet wird. In der Stadt gibt es Einflussgrößen wie die Verschattung oder den Wärmeinseleffekt. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Architektur. Die Kompaktheit und die Orientierung eines Gebäudes, die Größe der Glasflächen und wie sie ausgerichtet sind – das alles spielt eine große Rolle für die Energieeffizienz und ist ohne jede Technik optimierbar.

SF: Das klingt nach umfangreicher Planungsarbeit.

Was ein Lowtech-Gebäude ausmacht, ist, dass es über gewisse Rechengrößen hinaus eine entsprechende Planung gibt, in der Räume funktional optimal angeordnet, nach Nutzung orientiert und Glasflächen richtig und im richtigen Maß platziert werden. So kann die Raumtiefe optimal genutzt und etwa die Raumbeleuchtung über Tageslicht optimiert werden. Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

SF: Ganz ohne Technik wird es aber auch in Zukunft nicht gehen?

Technik spielt weiterhin eine große Rolle. Wir wollen schließlich auch Licht in unseren Häusern haben, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Und einen gewissen Anteil an Heizungen wird man vermutlich auch immer brauchen. Ein wichtiger Punkt ist die Art der Energie, die ins Gebäude eingebracht wird, und wie sie dort verteilt wird.

SF: Auch die Sanierung älterer Gebäude kann „smart“ sein?

Natürlich. Ein aktuelles Projekt, bei dem das deutlich wird, ist eine smarte Stadtteilsanierung in der Goethesiedlung in Itzling. Ziel ist es, die technische Machbarkeit einer energetisch sehr ambitionierten und sozial nachhaltigen Quartiersentwicklung in einer Wohnsiedlung aus den 1970er-Jahren unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu überprüfen. Wir wollen damit eine Verbesserung der Lebensqualität im Sinne von Innenraumkomfort, Raumangebot und Energiekosten für die Bewohner erreichen.

SF: Was hat sich im Hausbau in den vergangenen zehn Jahren verändert?

In diesem Bereich hat sich innerhalb von zehn Jahren sehr viel getan. Schon allein aufgrund der immer strengeren EU-Normen, etwa in Bezug auf die Gebäudehülle. Die Regelungen sind mittlerweile so, dass nur mehr extrem wenig Wärme verloren gehen darf. Ein zweiter Punkt ist das gesteigerte Bewusstsein für verwendete Materialien. Wo vor zehn Jahren vielleicht noch relativ unkritisch ein Wärmedämmverbundsystem auf die Außenwand aufgeklebt wurde, entscheiden sich heute immer mehr Menschen für alternative Konstruktionen wie etwa den Holzbau, bei dem die einzelnen Schichten leicht wieder trennbar konstruiert werden können.

SF: Der Vorteil dabei?

Am Ende ihrer Nutzungsdauer lassen sich Gebäude so deutlich besser rezyklieren. Verwendete Materialien gehen auf diese Weise auch nicht verloren, sondern können weiter genutzt werden. Eine zunehmende Zahl an Menschen legt auch Wert auf die Verwendung natürlicher Materialien und verzichtet auf bestimmte Farben, Lacke oder Teppichkleber, die ausdünsten und unsere Luftqualität beeinflussen. Das alles sind Trends, die in den vergangenen zehn Jahren an Fahrt aufgenommen haben.

SF: Welche Entwicklungen im Bereich Bauen und Wohnen zeichnen sich für die nächsten zehn Jahre ab?

Das werden im Wesentlichen Themen sein, die derzeit schon im Kommen sind – die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien, die Rezyklierbarkeit der Baustoffe und die Konstruktion der Gebäude. In diesem Bereich stehen wir hierzulande erst am Anfang. Immer wichtiger wird auch die intelligente Steuerung von Prozessen in Gebäuden, z. B. könnte die Heizung je nach Wetter geregelt werden. Das sind Bereiche, in denen die stärkere Vernetzung, die wir in unserem Studiengang forcieren, wichtig ist.

SF: Sehen Sie auch Herausforderungen speziell für Salzburg?

In den Städten wird der Themenkomplex Verkehr und Infrastruktur sowie die Art und Weise der notwendigen Nachverdichtung, aber auch der Umgang mit dem sich wandelnden Klima eine große Rolle spielen.

Interview: Thomas Strübler

Fotos: FH Salzburg