Zwei-Klassen-Medizin ist nicht böse

Auch Kassenpatienten profitieren von den zusätzlichen Einnahmen. Problematisch sind Intransparenz und Willkür.

Mit Geld kann man sich in allen Lebenslagen Vorteile verschaffen. Das ist im Gesundheitsbereich nicht anders. Wer sich einen Privatarzt leisten kann, kommt schneller zu einem Termin und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit besser betreut, als es beim Kollegen mit Kassenvertrag der Fall wäre.

Auch in den heimischen Krankenhäusern wird auf Patienten mit Zusatzversicherung besonders geschaut, sie liegen im Zweibettzimmer, werden vom Primar persönlich operiert (was nicht immer ein Vorteil ist) und genießen weitere Benefits.

Wer zahlt, schafft eben an. Verwerflich ist das noch lange nicht. Schließlich ist nicht entscheidend, was man sich alles erkaufen kann, sondern vielmehr die Frage: Wie sieht die Basisversorgung für den ganz normalen Pflichtversicherten aus? Und die ist hierzulande – selbst wenn es da und dort unbestreitbaren Handlungsbedarf gibt – noch immer sehr gut.

Die Zwei-Klassen-Medizin zu leugnen ist unsinnig, sie zu verteufeln kurzsichtig. Zumal sie unbestreitbare Vorteile hat. Auch die Normalversicherten profitieren davon. Nimmt ein öffentliches Spital dank Privatpatienten mehr ein, kann es modernere Geräte kaufen, mit denen dann alle behandelt werden. Gäbe es schlagartig keine Privatpatienten mehr, würde es schnell mit der Qualität bergab gehen. Vom echten Schreckensszenario – einer tatsächlichen Trennung in qualitativ hochwertige Top-Kliniken für eine privilegierte Schicht und Restkrankenhäuser für alle anderen – sind wir glücklicherweise noch weit entfernt.

Es ist höchst an der Zeit, sich offen zum vorhandenen Zwei-Klassen-System zu bekennen. Viele Politiker scheuen diesen Schritt jedoch wie der Teufel das Weihwasser. Dabei wird niemand auf die Barrikaden gehen, wenn man dieses offene Geheimnis lüftet. Mindestens genauso wichtig ist, endlich volle Transparenz herzustellen. Massiven Unmut erzeugen derzeit nämlich (scheinbar) willkürliche Handlungen, etwa wenn Zusatzversicherte in öffentlichen Krankenhäusern vorgereiht werden. Das ist nicht nur illegal, sondern auch moralisch hart an der Grenze. Schließlich muss jemand, der schwere Schmerzen leidet oder sogar um sein Leben bangt, länger warten – nur weil ein anderer mehr Geld zahlt. Wenn man das dennoch will, dann muss man es offen aussprechen und dazu stehen. Gerade ein Zwei-Klassen-System braucht klar definierte Spielregeln, die nachvollziehbar und für jedermann einsehbar sind.