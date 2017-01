So frech wird mit Parteigeldern getrickst

Hat man in Salzburg nichts aus dem Finanzskandal gelernt? Der Umgang mit der Parteienfinanzierung lässt diese Frage zu. Da wurden Parteienförderungen gleich doppelt ausbezahlt, da flossen Parteigelder, deren Beantragung man vergessen hatte – und mit Parteigeldern bezahlte das Team Stronach (TS) teure Sonderverträge.

„Wir haben in der Anfangszeit viel Geld gebraucht“, schildert TS-Finanzreferent Dietrich Marius. Ein Grund waren die Verträge, mit denen Frank Stronach begünstigten Personen zu hohen Einkommen verhalf. In der Gunst des Milliardärs standen insbesondere (ehemalige) Sportler.

So erhielt Ex-Fußballer und Ex-Unternehmer Otto Konrad von Stronach bis zum Oktober 2016 monatlich 8000 Euro brutto. „Der Deal war, dass diese Leute das Geld so lange bekommen, bis sie im Nationalrat sitzen. Konrads Kandidatur war eigentlich für das Parlament vorgesehen, nicht für den Landtag. Aber dazu kam es nicht“, schildert ein Parteikenner.

Vertrag mit Landespartei

Auch die erste Büroleiterin von Landesrat Hans Mayr, damals noch TS-Landesobmann, hatte einen Sondervertrag über 8000 Euro brutto. Mayr habe die Tochter einer ehemaligen Spitzensportlerin und ÖVP-Landespolitikerin aus Niederösterreich unbedingt haben wollen, berichtet der TS-Mann. „Sie sollte eine Verbindungsperson zur Partei sein. Sie stellte aber die Bedingung, dass sie weiterhin gleich viel Geld bekommt. Das Land bezahlte dann ihr Gehalt als Büroleiterin, ungefähr 5000 Euro, den Rest, ungefähr 3000 Euro, zahlte die Landespartei drauf.“

Mayr habe einen Vertrag bis 2018 mit Option auf weitere fünf Jahre aufgesetzt. Landesrat Hans Mayr, der das Team Stronach längst verlassen hat und die Liste „Salzburger Bürgergemeinschaft“ gründete, ließ ausrichten, er kommentiere Vorgänge des Team Stronach nicht mehr. Jedenfalls blieb seine Büroleiterin nicht lange im Chiemseehof. Als Frank Stronach Mayr „mit einem Telefonat über Nacht“ (der Insider) als Landesparteichef ab- und Helmut Naderer einsetzte, wurde ihr Dienstverhältnis mit der Partei aufgelöst. Finanzchef Dietrich Marius war die Konstruktion zu heiß. „Das war eine Ausgabe ins Leere, rechtlich problematisch. Es gab ja keine Gegenleistung für die Partei.“ Die frühere Büroleiterin war telefonisch nicht erreichbar.

Parteiförderung vergessen

In der ersten Zeit passierte auch ein Fehler, den man inoffiziell gefinkelt wieder ausbügelte. Mayrs Büroleiterin hatte vergessen, fristgerecht bis September des Jahres um die Parteiförderung für das Team Stronach anzusuchen. Helmut Naderer: „Das wäre eigentlich verfallen gewesen, das waren 450.000 Euro. Man hat dann mit Hilfe von Landeshauptmann Haslauer und einer Klausel aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz um die Wiedereinsetzung in den vorhergehenden Stand angesucht.“ Die Eingabe wurde von einem Salzburger Anwalt gemacht, „den Otto Konrad von der Sky-Box bei Red Bull kannte. Das hat uns 10.000 Euro gekostet. Als Grund wurde angegeben, die Büroleiterin sei krank gewesen.“ Die Finanzabteilung überwies die halbe Million schließlich anstandslos. Nun brütet man darüber, wie es weitergeht. Marius: „Wir haben uns gerade aus der Umklammerung von Wien gelöst. Es gab die Befürchtung, dass die Wiener unser Geld abziehen.“ Vor Weihnachten habe Parteichef Naderer mit Stronach eine „amikale Lösung“ erzielt, „wir sind jetzt frei“ (Marius).

„Die ÖVP und ihr Stiefelknecht Schnell“

Helmut Naderer kann sich „eine Kooperation“ mit Mitbewerbern vorstellen. Also zurück zur FPÖ? Naderer – er war beim FPÖ-Neujahrstreffen und gratulierte auf Facebook „der lieben Marlene herzlich“ – schließt das jetzt, aber „nicht für alle Zeiten“ aus. „Wir haben dasselbe Weltbild, die Chemie stimmt zwischen mir und Marlene Svazek, meine Heimat ist die FPÖ.“

Dort hat man zurzeit freilich andere Sorgen. Geldsorgen.

Die FPÖ, die der ÖVP laut Umfragen dicht auf den Fersen ist, muss den Ausfall von 642.961 Euro Parteiförderung verkraften. Und das, weil „die ÖVP und ihr Stiefelknecht Karl Schnell“ (Svazek auf Facebook) die Parteienfinanzierung geändert haben. Die Novelle des Salzburger Parteienförderungsgesetzes stellt die Steigerungsbeträge (129.615 Euro) nunmehr auf die tatsächliche Anzahl der Mandatare und nicht die ursprüngliche Fraktionsgröße ab. Der Eingriff in die finanzielle Gestion mitten in der Legislaturperiode hat laut Einschätzung vieler Juristen gute Chancen, vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben zu werden. Bis allerdings das letzte Wort gesprochen ist, ist die Wahl vermutlich geschlagen.

Fakt ist, dass die Novelle die zerfallenen Gruppierungen am härtesten trifft. Die FPÖ soll heuer nur noch 246.386 Euro erhalten – hat in den vergangenen beiden Jahren allerdings 1,8 Millionen Euro bekommen. Marlene Svazek wird von der Bundes-FPÖ bezahlt, wie das „Fenster“ enthüllte, die Leasingraten für die Parteizentrale am Ginzkeyplatz sind abbezahlt und Karl Schnells Getreue mussten Sparbücher mit erheblichen Guthaben an die neuen Hausherren übergeben. Man sei schuldenfrei, sagte denn auch FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Hochwimmer in den SN.

Schnells FPS wird auf 116.770 Euro gestutzt, bekam 2016 aber fälschlicherweise 760.473 Euro ausbezahlt. Das Land habe „willkürlich“ agiert, stellte der Verfassungsgerichtshof fest. Das Geld kann auch nicht mehr zurückgefordert werden. Das ist ausjudiziert. Das Team Stronach fällt von 502.752 Euro Parteiförderung (2016) auf 246.386 Euro (Zahlen aus dem Finanzressort). ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer: „Wir hatten zwei Anträge für dieselben Abgeordneten. Die Finanzabteilung hat die Förderungen ausbezahlt, im Wissen, dass vor Gericht gestritten wird.“

Zunächst gewann die FPS, am Ende aber die FPÖ. Mayer: „Wir haben dann gesagt: So etwas wollen wir nie mehr haben.“ Die ÖVP stelle sich „schützend vor die Steuerzahler“. Dass man dabei auch die FPÖ schwächt, stört die Schwarzen nicht wirklich.

Sonja Wenger