Mythos Jackie Kennedy

„Ich weiß, warum Sie hier sind: Ich soll das Geräusch der Kugel beschreiben, als sie im Schädel meines Mannes einschlug.“

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf John F. Kennedy in Dallas am 22. November 1963 gewährt Jackie Kennedy in ihrem Haus in Hyannis Port, Massachusetts, einem Journalisten ein Interview. Die Witwe ist noch immer in einer Schockstarre, pendelt zwischen Wut und Trauer. Nichtsdestotrotz bastelt sie auch in dieser Ausnahmesituation am Mythos Kennedy. In Rückblenden erinnert sie sich daran, wie das junge Paar das Weiße Haus wie im Sturm erobert. Und sie erzählt von den dunklen Stunden und Tagen nach dem Attentat. Wie sie etwa trotz aller Sicherheitsbedenken beim Begräbnis auf einer Prozession besteht, die an das Begräbnis von Abraham Lincoln erinnern soll. „Für einen kurzen, glanzvollen Moment gab es Camelot“, bringt sie am Ende in Anspielung auf die Vorliebe ihres Mannes für die König-Artus-Sage das Vermächtnis dieser Jahre auf den Punkt.

Inszenierung:

„Diese introvertierte, undurchdringliche Frau ist wahrscheinlich die bekannteste Unbekannte der Moderne“, sagt der chilenische Regisseur Pablo Larraín („No“, „Neruda“) über Jackie Kennedy. Dementsprechend legt er sein Porträt nicht als klassisches Biopic an, sondern vielmehr als essayistische Annäherung an den Mythos Jackie. Assoziativ reihen sich die Erinnerungssplitter aneinander, kunstvoll werden die Zeitebenen ineinander verwoben. Herzstück dieses biografischen Puzzles ist ein Gesicht, das der Film mit Vorliebe in Nahaufnahmen zeigt: Natalie Portman, ganz auf der Höhe ihrer Schauspielkunst (und Schönheit), mimt Jackie Kennedy als ambivalente Figur, die zugleich verletzlich und stark ist.

Botschaft:

„Jackie“ ist ein Film über Trauerarbeit, die Vergänglichkeit von Macht – und über Legendenbildung. „Ich glaube, dass die Figuren, über die wir in Büchern lesen, am Ende realer sind als die Menschen, die neben uns stehen“, ist Jackie überzeugt.

Der bewegendste Moment:

Stundenlang weigert sich Jackie nach dem Attentat, ihr blutverschmiertes Chanel-Kostüm auszuziehen. „Die sollen sehen, was sie getan haben“, sagt sie.

Fazit:

Mit „Jackie“ gelingt Pablo Larraín ein mitreißendes, unkonventionell inszeniertes Porträt der vermutlich schillerndsten First Lady aller Zeiten. (Ab 26. Jänner in den Kinos.)

Helmut Hollerweger

Foto: TOBIS