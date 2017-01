Feinde fürs Leben

Die größten Feinde einer Mutter sind andere Mütter. Niemand kann eine Frau auf so spitzfindige und hinterlistige Art fertigmachen wie eine andere Frau.

Das ist psychologische Kriegsführung vom Feinsten, und so wird’s gemacht: Beginnen Sie in der Schwangerschaft – es ist essenziell, den Gegner früh zu schwächen. Erzählen Sie oft und mit schaurigen Details von späten Fehlgeburten, dramatischen Notkaiserschnitten und Dammrissen dritten Grades. Sehr wichtig sind Beispiele: „Die Susi hatte 27 Stunden Wehen, und dann hat das Baby mit den Fingern die ganze Gebärmutter aufgerissen, die wär fast verblutet.“

Verbreiten Sie Unsicherheit und setzen Sie auf schleichende Zermürbung. Erwähnen Sie das zugenommene Gewicht und die Dehnungsstreifen. Verwenden Sie mit kummervoller Miene permanent die Satzanfänge „Warte nur, bis …“ und „Du wirst schon noch sehen …“. Ist das Baby auf der Welt, tun Sie so, als sei nichts an dem Kind normal. Feuern Sie eine Salve aus Fragen auf die Mutter ab, setzen Sie einen besorgten, wissenden, leicht überlegenen Blick auf und vergessen Sie nicht die Beispiele: „Hat’s gesaugt, ist die Milch schon da? Also, bei der Martina hat das mit dem Stillen gar nicht geklappt, ständig blutende Brustwarzen, und das Baby hat nur geschrien. Ein bisserl gelb ist das Kind schon, find’st nicht? Und wie geht’s mit dem Schlafen? Aha, ja, das war bei uns auch so, und dann hat der Johann-Luca erst mit drei Jahren durchgeschlafen, ich bin nur mehr am Zahnfleisch gegangen, na, das wirst dann schon noch sehen.“

Sobald das Kind größer ist, vermitteln Sie der Mutter stets den Eindruck, es sei zu langsam in seiner Entwicklung. „Hat’s sich schon umgedreht? Also, die Lena-Luna konnte das mit fünf Monaten. Sitzen kann’s auch noch nicht? Und kein Zahn? Mhm. Dabei sabbert’s ja schon arg. Na, dann kann’s dich wenigstens nicht beißen. Wie, du stillst nicht mehr? Ich hab den Johann-Luca ja neun Monate gestillt. Man muss eben tun, was das Beste fürs Kind ist, gö?“

Was auch immer die andere Mutter tut, es ist falsch, und was auch immer sie leistet, SIE leisten mehr, bei Ihnen war das viel schlimmer, aber es kriegt ja jeder das Kind, mit dem er zurechtkommt, gell. Und wenn die blöde Kuh unbeeindruckt und sogar glücklich ist, lassen Sie sie wissen: Alles, was gut ist, wird garantiert nicht so bleiben! Sie soll nur mal abwarten, dann wird sie schon sehen. Sie haben ja noch viele Jahre vor sich, in denen Sie und die anderen Mütter sie fertigmachen können.

