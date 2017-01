Eine Skitour mit Aussicht

Attraktiv auch für Anfänger: der Schneeberg.

Die Dientner Grasberge sind ein ideales Skigelände. Und obwohl mit Liften erschlossen, bleibt auch für uns Skitourengeher noch genügend Platz. Die einfachen Touren bieten aussichtsreiche Höhenwanderungen, wobei der Schneeberg (1938 m) von der Westseite her eher selten besucht wird. Die Tour ist einfach und auch für Anfänger geeignet, der oftmalige Rhythmuswechsel führt aber mit Ungeübteren zu etwas Zeitverlust.

Ausgangspunkt:

Parkplatz (1350 m) wenige Meter westlich des Dientner Sattels bei der Mittereggalm und der Abzweigung zur Dient-Alm. Zufahrt über Hochkönig-Straße.

Route:

Anfangs leicht fallend an der Dient-Alm vorbei, dann über den Bach und konsequent auf der Almstraße nach Südosten bleibend, bis man zur präparierten Skipiste gelangt. Dieser folgt man am Pistenrand kurz bergauf, bis man zur bewirtschafteten Tiergartenalm hinüber queren kann. Hier setzt sich die Almstraße fort, auf der man ziemlich flach nach Südwesten zur Klingelbergalm (1544 m) gelangt. Hinter der Alm steilt das Gelände kurz auf, die Spur führt nach Westen, bis man am oberen Ende der Bachgräben diese nach Süden queren kann.

Nun über freies Gelände nach Südwesten Richtung Ahornstein. Knapp vor dem 1855 Meter hohen Ahornstein – diesen Gipfel mitzunehmen lohnt sich und braucht kaum zehn Minuten mehr – beginnt der Verbindungsrücken hinüber nach Osten zum Schneeberg. Man rutscht einfach mit den Ski ein paar Meter ab und dann geht es bergauf-bergab konsequent dem Rücken folgend am Klausalmkreuz vorbei hinüber zum Schneeberggipfel (1938 m). Abfahrt wie Anstieg, wobei man vom Gipfel in die erste Senke (Punkt 1835, Wegweiser) hinunterschwingt und dann wieder bis zur Abzweigung vor dem Ahornstein mit Fellen weitergeht.

Varianten:

Sehr lohnend ist die Abfahrt, wenn man von der oben beschriebenen Abzweigung vor dem Ahornstein mit den Fellen am Rücken bergauf-bergab zum Kollmannsegg (1848 m, Wegweiser) nach Norden weiterwandert und dann direkt die freien Hänge zur Klingelbergalm abfährt. Will man das Flachstück von der Klingelbergalm zur Tiergartenalm meiden, kann man auch vom Kollmannsegg zur Bergstation des Dacheggliftes fahren und der Piste zur Tiergartenalm folgen.

Hier können Sie die Route als PDF downloaden.

Wissenswertes

Anforderung: Einfache Hochwintertour, 950 Hm mit Gegenanstiegen. 2,5 h auf den Schneeberg, retour zirka 1,5 h.

Ausrüstung: Normale Skitourenausrüstung.

Karte: ÖK, Nr. 24, „Saalfelden a. Steinernen Meer“, 1:50.000.

Literatur: Thomas Neuhold, „Skitouren light“, Verlag Pustet, Salzburg 2015.

Einkehr: Tiergartenalm, Mittereggalm, Lawinenlagebericht: www.lawine.salzburg.at