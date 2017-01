Die Eiskristalle glitzern weiter

Natürlich sind die Heizkosten in diesem Jänner deutlich höher als in den letzten Jahren, auch der Aufwand für Schneeräumung und Salzstreuung ist zuletzt regelrecht explodiert. Und in der Früh geht man bei zweistelligen Minusgraden auch nicht immer gern vor die Tür. Und doch hat dieser Hochwinter aus dem Bilderbuch auch seine schönen Seiten, die nicht nur den Wintersport betreffen.

Ist Ihnen zum Beispiel schon aufgefallen, dass in den bitterkalten Morgenstunden nach einer klaren Nacht feinste Eiskristalle in der Luft schweben? Man spricht dann von Polarschnee (englisch: diamond dust), wobei sich die feinen Eisnadeln unmittelbar aus dem Wasserdampf der bodennahen Luftschichten bilden. Kaum geht die Sonne auf, zeigen sich märchenhafte Effekte: Wie Diamantensplitter glitzern die Kristalle in allen Farben des Regenbogens.

Und bei noch genauerem Hinschauen wird mit dem Halo ein zusätzlicher optischer Effekt sichtbar. Der bunte Ring um die Sonnenscheibe bildet sich häufig, wenn Schleierwolken in großer Höhe durchziehen und sich das Sonnenlicht an den Eiskristallen der Wolken bricht. Wenn bei hohen Minusgraden Polarschnee auftritt, werden Halos auch bei wolkenlosem Himmel sichtbar. Das Sonnenlicht wird beim Eindringen in die Eiskristalle gebrochen und tritt nach mehrfacher Reflexion im Inneren der Kristalle wieder aus.

Die Lichtbrechung ist dabei für die sichtbare Aufspaltung der Farben des Sonnenlichts verantwortlich. Auch in dieser Woche werden Sie in allen Teilen Salzburgs noch viele Gelegenheiten zum Beobachten dieser Phänomene haben, denn dieser Jänner bleibt auf seinem Weg zu einem der kältesten Hochwintermonate der letzten Jahrzehnte.

Der Monat bilanziert zwei bis vier Grad kälter als im vieljährigen Durchschnitt – ähnlich kalt war es zuletzt im Jahr 2006. Zumindest regional könnte der Jänner 2006 aber heuer geschlagen werden, dann war seit 1987 kein Jänner mehr so frostig wie der heurige! Hin und wieder richtig bibbern kann man also auch noch in Zeiten des Klimawandels …

Das Wetter…

… in dieser Woche: Das sonnige und klirrend kalte Winterwetter hält an. Erst zum Wochenende hin mehr Wolken.

… in dieser Woche vor 23 Jahren: Durch Sturmschäden ist die Westbahn im Pinzgau blockiert.

… in dieser Woche vor 45 Jahren: Im dichten Nebel kommt es bei Hallein zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

Aktivitätstipp: Wintersportler dürfen sich über ideale Verhältnisse freuen, auf den Bergen ist es windschwach und milder als in den Tälern.