Vermieter im Goldrausch: Mit einer Wohnung 4000 Euro einnehmen – und das steuerfrei

Es läuft völlig anonym. Wohnungsbesitzer in Salzburg erzielen über den Internetkonzern Airbnb drei Mal so hohe Mieten. Inzwischen werden ganze Häuser mit Krediten erworben und mit den Einnahmen aus der touristischen Vermietung abbezahlt. Viele „Gastgeber“ zahlen keine Steuern.

Die Politik bekommt das nicht in den Griff.von Sonja WengerOmas alte Wohnung in Parsch kostet nur 15 Euro pro Nacht. Sie sei „kaputt, abgewohnt“ und womöglich angemietet, beschwerte sich ein junger Gruppenreisender nach seinem Salzburg-Aufenthalt auf der Buchungsplattform Airbnb. Worauf Gastgeber Volker, der Enkel und Vermieter, erbost zurückschlägt: „Die Wohnung ist seit 1958 im Familienbesitz! Es ist eine ausgesprochene Frechheit, zu behaupten, sie wäre angemietet.

Der jetzige Zustand ist einzig drei Jahren Airbnb geschuldet.“ Zu viele negative Bewertungen können zum Ausschluss aus der Community führen – das System sei „schon ein bisschen sektenartig“, meint Vermieterin Gabi. Draußen sein möchte keiner, da man mit dem Online-Wohnungsvermittler aus den USA richtig viel Geld verdienen kann. Monatliche Mieteinnahmen von 4000 Euro und mehr sind in der Stadt zu erzielen. „Sie können vom Doppelten bis Dreifachen der Miete ausgehen, die der normale Wohnungsmarkt bringt“, weiß Großvermieter Michael P., der neun kreditfinanzierte Wohnungen auf Airbnb anbietet. Für nicht wenige ist die Online-Vermietung die Existenzgrundlage geworden.

„Wir haben Buchungen für Weihnachten 2018“

Das Ehepaar Steffi und Tom lebt mit Kindern im Salzkammergut und betreut zwei geerbte Altbauwohnungen in Salzburg und Wien. Die „Superhosts“ mit exzellenten Bewertungen bieten wegen des Aufwands nur mehr die Wohnung im Stadtteil Riedenburg an. Das liebevoll mit Deko-Accessoires ausgestattete Apartment in bester Lage um 129 Euro pro Nacht ist ständig ausgebucht. „Wir haben 85 bis 90 Prozent Auslastung und schon Buchungen für nächstes Jahr zu Weihnachten, das läuft sehr gut“, sagt die gebürtige Deutsche Steffi, die in Teilzeit bei einem Sozialprojekt arbeitet. Ihr Mann putze, richte alles her. Und die Steuern und Abgaben? – Steffi verstummt kurz – das mache ihr Mann.

2000 Unterkünfte in Stadt und Land Salzburg

Airbnb hat laut einer Sprecherin aktuell in ganz Salzburg 2000 Unterkünfte auf der Homepage. Von den 1400 Unterkünften auf dem Land werden viele von Hoteliers angeboten. In der Landeshauptstadt explodiert das Angebot gerade, viele Private und Gewerbliche steigen gerade erst ein: der Student mit seiner Garçonnière, die Reihenhausbesitzer am Salzachkai mit ihrer Einlegerwohnung, die junge Oberösterreicherin mit dem alten Haus an der Aigner Straße.

Auch ein Investmentberater, der in den USA in ein Zivilgerichtsverfahren mit Millionenklage verwickelt war („Wir haben mit dem Projekt nichts zu tun gehabt“), ist mit sechs Apartments in Salzburg neu im Geschäft. Seine Firmen vermieten Neubauwohnungen in der Riedenburg, einen sanierten Altbau in der Steingasse. Das großteils über lokale Banken finanzierte Geschäft laufe „sehr gut“, man werde wohl einen Gewerbeschein für die Gastronomie lösen müssen. „Wir führen Einkommenssteuer, 13 Prozent Umsatzsteuer und die Ortstaxe ab. Ich kenne viele, die das nicht tun“, schildert der Salzburger. Die Anonymität, mit der die Vermietung über das Internet abläuft, hat unter Wohnungsbesitzern eine regelrechte Goldgräberstimmung ausgelöst.

Jurist vermietet neun Wohnungen

Der eingangs zitierte Jurist Michael P. aus dem Flachgau hat mit Bankfinanzierung um fünf Millionen Euro gerade ein Gründerzeithaus im Andräviertel gekauft und fünf Wohnungen top saniert und edel eingerichtet (siehe Bild). „Ich habe dieses Haus leer übernommen. Da waren keine Mieter mehr drinnen, man hat dort Wohnungspreise von 2000 Euro plus. Natürlich kommt man mit Airbnb auf mehr, aber man will in solchen Häusern auch keine Sozialfälle haben“, spielt P. auf die Wohnungsnot an. Die Apartments im Altstadthaus an der Goldgasse teilen sich fünf Eigentümer. Das Gebäude aus 1350 wurde infolge von Scheidung und Streit veräußert. Auch Michael P. zahlt seine Steuern. Seine Einzelfirma sei eben erst vom Finanzamt geprüft worden – der Steuerprüfer habe sich nicht annähernd mit Airbnb ausgekannt.

Die Finanz beißt sich die Zähne ausBereits Anfang 2015 suchte das Finanzministerium bei den Steuerbehörden in Irland offiziell um Amtshilfe an. Man will von Airbnb Kundendaten, Umsätze und Geschäftstätigkeit der österreichischen Vermieter erhalten – die der Konzern nicht herausrückt. Ministeriumssprecher Johannes Pasquali: „Es geht um Steuergerechtigkeit, wir wollen, dass auch die Nutzer dieser Plattformen einer korrekten und ordnungsgemäßen Besteuerung unterzogen werden.“

Airbnb selbst hat indessen die komplette Kontrolle. Alles läuft automatisiert über Vermieterkonten, Reisende überweisen den gesamten Betrag plus Gebühren (3,4 Prozent der Nächtigungskosten) nach Irland, erst dann wird die Buchung freigeschaltet.

ÖVP-Preuner will das „ganz untersagen“

Die Stadtpolitik will schärfere Regeln für die Online-Vermietung. Vizebürgermeister Harald Preuner: „Das trifft uns als Stadt, weil die Knappheit beim Wohnraum fortgeschrieben wird, und es trifft die Hotellerie, weil ihr die Kundschaft verloren geht. Außerdem ist es eine Sauerei, wenn da Herrschaften überhaupt keine Steuern bezahlen.“ Preuner würde die temporäre Vermietung „am liebsten ganz untersagen“.

Isabelle Witzleben, Airbnb-Sprecherin in Berlin, sagt, man wolle gern mit der Stadt Salzburg in den Dialog treten, um ein Modell zu entwickeln. Beispielsweise könne Airbnb die Ortstaxe (1,50 Euro pro Person und Nacht) selbstständig an die Stadt abführen. Das mache man bereits in 200 Städten weltweit. Airbnb erinnere die Gastgeber regelmäßig, dass sie Steuern zahlen müssten. Man zahle natürlich Abgaben in Österreich. Wie viel, wird nicht beantwortet.

Internetgigant Airbnb: Aggressive Steuerminimierung

Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb hat laut eigenen Angaben weltweit 60 Millionen Nutzer und 2 Millionen Unterkünfte. Der Konzern wird aktuell mit 25 Milliarden Euro bewertet. In Frankreich führte Airbnb 2015 lediglich 69.168 Euro an den Fiskus ab. Die Kunden zahlten Schätzungen zufolge 60 bis 160 Mill. Euro an Vermittlungsgebühren („Le Parisien“).

Von Sonja Wenger

Fotos: Marco Riebler