Tipp vom Meister: „Lernt Mathe“

Wenn seine Firma die Elektrotechnik in einem neu gebauten Gebäude macht, ist Florian Bauer von Anfang bis Ende der Baustelle überall dabei. „Das fängt beim Erden des Fundaments an und endet mit dem Einbauen der Schalter und Steckdosen“, so der junge Seehamer. Er absolviert seit dem Vorjahr bei Elektro Brettfeld in Elixhausen eine Lehre zum Elektrotechniker.