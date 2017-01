Romantische Wellnesstage zu gewinnen!

Das Salzburger Fenster schenkt seinen Lesern romantische Zweisamkeit im neuen Chaletdorf.

Wollen Sie Ihrer/Ihren Liebsten zum Valentinstag etwas Besonderes schenken? Wir verlosen Wellnesstage im neuen Bergerbad in Ainring, das fünf Minuten vor Salzburgs Toren liegt. Das neue Fünf-Sterne-Wellnesserlebnis ist eine Topadresse für Wellnessfreunde in und um Ainring, umsich bequemund exklusiv „vor der Haustür“ zu erholen. In der 3.000 m2 großen Wellnessoase können alle, die sich gerne verwöhnen lassen, ab sofort nach Herzenslust entspannen. Sauna, Dampfbad und moderne Infrarotkabinen, Ruheräume mit Panoramasicht, Massagen, Bäder und Kosmetikanwendungen laden Genießer zur Wellnessauszeit ein.

Im Außenbereich sind die Außensaunen, Tauchbecken und Whirlpools sowie die beheizten Pools entspannende Orte für kalte Wintertage. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden im Bistro gesunde Gerichte, frische Salate, hausgemachte Smoothies und Limonaden serviert.

Sie wollen Wellnesstage im Bergerbad gewinnen? Dann beantworten Sie einfach folgende Gewinnspielfrage:

Warum hat sich Ihr Schatz ein ganz besonderes Valentinstags-Geschenk verdient?

Zu gewinnen gibt es:

Hauptpreis: Ein Romantik-Wochenende für zwei Personen

Weitere Preise:

5x einen Romantiktag für zwei Personen

10x Tageskarten für zwei Personen

Hier können Sie mitmachen:

Antwort*

Anrede*



Titel



Vorname*



Nachname*



Straße*



Hausnummer*



Postleitzahl*



Ort*



Land*



Email-Adresse*



Telefon



Geburtsdatum

Newsletter: Ja, ich bin einverstanden vom Salzburger Fenster und seinen Gewinnspielpartnern über (elektronische) Medien wie E-Mail, SMS, Telefon oder über den Postweg über Neuigkeiten informiert zu werden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkenne ich die Gewinnspiel-Bedingungen an

Viel Glück und entspannende Stunden wünscht Ihnen das Salzburger Fenster!

Gewinnspiel-Bedingungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 9.02.2016 möglich. Teilnehmen können alle volljährigen Personen. Die Gewinner werden am 14. Februar ermittelt und per Mail über den Gewinn informiert. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Antworten im Salzburger Fenster, auf www.salzburger-fenster.at oder auf der facebook.com/salzburgerfenster veröffentlicht werden.