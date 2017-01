Kranke Kinder sind unser Kryptonit

Kinder können lästig sein. Das ist eine Tatsache. Die bitzeln und schreien, die sind hungrig und müssen aufs Klo, fallen hin, können sich nicht allein anziehen, wecken einen nachts auf und haben andauernd ein Bedürfnis, das befriedigt werden muss, und zwar SOFORT.

Das ist schon ziemlich anstrengend. Da drüber gibt’s aber noch ein Level. Die Königsdisziplin quasi. Kinder werden nämlich auch krank. Und zwar verdammt oft. Von Oktober bis April fast durchgehend. Dann sind sie der Gipfel der Lästigkeit, der Mount Everest im Anstrengendsein. Weil: Dann sind sie arm. Und wirklich bedauernswert, wie sie husten und fiebern und speiben und sich vor Bauchweh winden.

Eltern zerfließen vor Mitleid – und Selbstmitleid. Denn sobald der Ernstfall auftritt, heißt es für mindestens ein Elternteil: Willkommen beim unbezahlten und ungedankten Pflegedienst. Sämtliche Termine und Vorhaben müssen erst mal hintangestellt werden, es gilt, angekotztes Bettzeug zu wechseln, das brüllende Zwergerl mit Essigpatscherln, Rumpfreibebädern und Nureflex vom Fieber zu befreien, Suppe zu kochen, die dann eh keiner isst, und Tee zu kochen, den dann eh keiner trinkt.

Es gilt, Bücher über Bücher vorzulesen und dieses riesige Loch an Zeit zu stopfen, das sich an Krankheitstagen auftut, an denen man nicht rauskann, nebenbei das auf- und abschwellende Gejammer auszuhalten sowie im Minutentakt das komplett verrotzte Gesicht abzuwischen. Das Geschwisterkind ist in diesen nervtötenden Phasen mitgefangen, mitgehangen. Es muss sich ebenfalls im krankheitsbedingt stark eingeschränkten Aktivitätsradius aufhalten und wird dementsprechend quengelig. In der Folge bedeutet das: Das Geschwisterkind wird irgendwann auch krank. Das ist quasi ein Naturgesetz. Passiert aber erst, wenn das erste Kind so gut wie gesund ist – und ein schwaches Lichtlein am Ende des Tunnels aufleuchten würde. Dann hört man das zweite Kind abends beim Einschlafen zum ersten Mal husten und denkt nur: NAAAIIINNN! Kein Ende in Sicht, es bleibt zappenduster.

Für den elterlichen Körper heißt das, dass er noch länger mit wenig Schlaf und viel Geraunze durchhalten muss und sich außerdem weiterhin nicht selbst anstecken lassen darf. Wer Kinder hat, braucht nicht nur unerschütterliche Nerven, sondern auch das Immunsystem von Superman – das bei sämtlichen Bakterien und Viren, die aus der Brutstätte Kindergarten eingeschleppt werden, lässig lächelnd abwinkt. Und wer hat das schon? Genau, niemand. Deshalb an dieser Stelle: gute Besserung!

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at