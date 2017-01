Einfallslos ins Amt

Mit alten Ideen bändigt man die Internetriesen nicht.

Weltweit mühen sich Städte mit der Internetplattform Airbnb ab. Denn das Wohntauschportal aus Kalifornien, das ein Student zur Aufbesserung seines Budgets erfand, ist ein Wohnpreistreiber geworden. In Berlin mutieren ganze Stadtviertel zur Airbnb-Partyzone mit exzesshaften Auswüchsen.

Nun ist das Teilen, die Share Economy, an sich eine gute Sache. Auch der Wert des Eigentums ist hoch anzusiedeln. Was jedoch gar nicht geht, ist, wenn die Nutznießer der Online-Wirtschaft unter dem Schutz der Anonymität keine Steuern zahlen. Bis zu 80 Prozent der Gastgeber sollen schwarz kassieren. Auch Airbnb macht es wie Amazon und Co.: Man führt läppische Steuerbeträge ab und baut am Mythos der harmlosen Tauschbörse für nette Menschen.

Tatsächlich zeigen die Internetriesen den Staaten die lange Nase. Mit traditioneller Behördenarbeit kommt man der neuen Online-Wirtschaft nicht bei. Das sieht man an der Stadt Salzburg. Urbane Kaliber wie New York, London, Amsterdam erlauben nur noch 30 bis 90 Tage Vermietung im Jahr. Salzburg fällt dazu im neuen Raumordnungsgesetz nichts Neues ein. In kleineren Häusern mit drei Wohneinheiten (bisher fünf) darf man touristisch vermieten. Das ist nur willkürlich und einfallslos.