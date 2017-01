Wenn alles glattläuft

Zuletzt ist der Begriff „Blitzeis“ häufig aufgetaucht. Letzte Woche wurde es auf den Salzburger Straßen oft gefährlich glatt.

Der Begriff ist ein wenig unglücklich gewählt, denn zumeist hat das Ganze nichts mit geräuschvollen Wolken zu tun. Vielleicht wird der Begriff deshalb verwendet, weil die Böden extrem rasch rutschig werden, sozusagen blitzschnell. Das ist natürlich immer wieder möglich, doch was steckt dahinter? Wie kann es schlagartig von einer griffigen Fahrbahn zu einer extrem rutschigen Angelegenheit kommen?

Der Klassiker ist eine Warmfront, die vor allem im Winter immer mit Vorsicht zu betrachten ist. Vor der Front kann es beispielsweise noch sehr kalt sein, speziell in tiefen Lagen kühlt der Boden im Winter stark aus. Über dieser bodennahen Kaltluft sorgt die aufziehende Warmfront für Erwärmung. Setzt der Niederschlag ein und die Temperatur ist vertikal gesehen überall noch negativ, handelt es sich meist um Schneefall. Sind allerdings bereits wärmere Schichten mit Temperaturen von knapp über 0 Grad dabei, schmilzt der Schnee und fällt als Regen in die bodennahe Kaltluft.

Auf den kalten, eisigen Böden friert dieser sofort an und verursacht sehr rasch Glätte. Man spricht dann von gefrierendem Regen. Es gibt aber Fälle, wo die Temperaturen in der Höhe leicht negativ sind und dennoch flüssiger Niederschlag den kalten Boden erreicht. Sehr kleine Wassertröpfchen in Nebel oder Hochnebel können durchaus noch bei Temperaturen von –10 Grad flüssig bleiben und unter Umständen zu Boden fallen.

Es reichen hier bereits wenige Tröpfchen, um massive Auswirkungen am Boden zu erreichen. Anders ist das Ganze bei gefrierender Nässe, wenn am Abend bei aufklarendem Himmel die Temperatur der nassen Fahrbahn negativ wird. Hier ist kein Niederschlag direkt im Spiel und „es zieht an“. So oder so, es ist rutschig.

Prognose

Es bleibt kalt und winterlich, ein Warmlufteinbruch ist vorerst noch nicht absehbar.