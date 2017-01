Kinotipp: „Die Hölle“

Handlung:

Özge ist eine toughe türkischstämmige Wienerin. Und sie hat viel Wut im Bauch: Als Taxifahrerin schlägt sie gleich zu Beginn einen Halbstarken zusammen, der ihr mit seinem Auto die Straße versperrt. Beim Thaiboxen zertrümmert sie einem machistischen Trainingspartner kurzerhand das Kiefer. Als Özge eines Nachts aus dem Fenster schaut, entdeckt sie in der gegenüberliegenden Wohnung eine bestialisch zugerichtete Frauenleiche. Zugleich bemerkt sie, dass der Mörder sie aus dem Dunkeln beobachtet. Fortan ist die Augenzeugin auch potenzielles Opfer. Für Özge beginnt eine Verfolgungsjagd auf Leben und Tod, bei der sie einzig von einem kauzigen Kommissar Unterstützung erhält.

Inszenierung:

Stefan Ruzowitzky, 2008 für sein KZ-Drama „Die Fälscher“ mit einem Oscar ausgezeichnet, hat ein Faible für suspensegeladene Thriller, die auch vor Gewalt und Abgründen nicht zurückschrecken („Anatomie“, „Cold Blood“). Mit „Die Hölle“ präsentiert er nun – laut Presseheft – „den schnellsten und härtesten österreichischen Thriller aller Zeiten“. Die Gewaltszenen des Films sind tatsächlich nichts für sensible Gemüter und auch die Verfolgungsjagden, Stunts und Explosionen in der Wiener Innenstadt sind spektakulär. Dennoch bewegt sich der Film inszenatorisch ein wenig zu sehr zwischen den Genre-Stühlen. Mal schockiert er mit Splatter-Szenen, mal ist er klassischer Action-Film und mitunter bewegt er sich auch auf „Tatort“-Niveau. Die Schwächen liegen vor allem in der Dramaturgie und Figurenzeichnung. Der Bösewicht ist ein wandelndes Klischee, die Heldin allzu schweigsam, die Auflösung zu abrupt. Tobias Moretti sorgt indes als bärbeißiger Kommissar für Komik, Robert Palfrader spricht gekonnt mit leichtem Akzent und Nazar steuert den Titelsong bei.

Botschaft:

Nebenbei thematisiert der Film zwar auch Themen wie Rassismus, Kindesmissbrauch und religiösen Fanatismus, aber die Kernkompetenz des Films liegt wohl in der Unterhaltung.

Der bewegendste Moment:

Zwischen all der Action kehrt der Film immer wieder in die schräge Altbauwohnung des Kommissars ein und erzählt so nebenbei wie berührend von der Beziehung des Sohnes zu seinem demenzkranken Vater.

Fazit:

„Die Hölle“ ist spektakuläres Action-Kino mit viel Wiener Lokalkolorit und einigen dramaturgischen Schwächen. (Ab 19. Jänner in den Kinos.)

Helmut Hollerweger

