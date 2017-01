Die Mini-Zuckergoscherln

Der Papa beim Höhlebauen: „Da müssen wir was Schweres drauflegen, sonst hält die Decke nicht.“ Und der Sohn: „Warte, ich hol mal die Mama.“

Jaha! So geht’s mir. Kaum hat man dem Nachwuchs das Sprechen beigebracht, bereut man es auch schon. Die wahren Zuckergoscherln sind eigentlich meine Kinder: Die schauen süß aus, sind aber richtige Strizis. Nicht nur, weil sie dauernd was anstellen, sondern auch, weil sie so direkt sind und sich (noch) nix dabei denken. Im Goschertsein kommen sie ganz nach der Mama – nur steckt bei ihnen halt noch keine Absicht dahinter.

Kinder und Betrunkene, heißt es ja immer, sagen die Wahrheit. Der Große hat im Sommer – da war er fünf –, am Ende der Wasserrutsche angekommen, gejubelt: „Mama, wir passen perfekt zusammen! Ich bin schnell und du bist schwer.“ Er und ich sind nämlich das Team Tanga, wir ziehen uns die Badehosen in den Hintern, weil’s auf blanker Haut besser flutscht, und legen uns in die Kurven, als gäb’s einen Grand Prix zu gewinnen.

Er hat mir auch erklärt: „Mama, dein Essen sieht immer greislich aus, aber wenn man es kostet, schmeckt es doch ganz gut.“ Und seine Schwester hat er ermahnt: „Iss nicht so viel Schokolade!“ Darauf sie: „Schmeckt aber lecker.“ Und er: „Ja, aber dann schaust du bald aus wie die Mama.“ Kinder! Man muss sie einfach liebhaben. Manchmal entspinnen sich mit diesen Miniwesen herrliche Dialoge. Die schreib ich alle auf – und werde daraus, wenn die Kids erwachsen sind, bei Familienfeiern zitieren, ha! „Mama, was ist Nackedei? Heißt das fantastisch?“, hat der Sohn mit vier Jahren gefragt. „Nein, das bedeutet, dass man nackig ist.“ „Aber nackig ist immer fantastisch!“ Nun ja, wo er Recht hat … Inzwischen steht ihm seine kleine Schwester, drei Jahre alt, in nichts mehr nach.

Letztens hat sie mir die Hand auf den Bauch gelegt und gefragt: „Ist da ein Baby drin?“ So charmant hat mir auch noch keiner gesagt, dass ich weniger Kekserln essen sollte. Da fragt man sich ja: Dass Kinder so ehrlich sind – wann hört das eigentlich auf? Und als ich geschimpft hab: „Wir hatten ausgemacht, dass ihr brav seid. Seht ihr hier irgendwo ein braves Kind?“, hat sie auf ein wildfremdes Kind ein paar Meter weiter gezeigt und gesagt: „Ja, das da!“ Da hab ich so lachen müssen, dass es mit dem Schimpfen eh schon wieder vorbei war. Manchmal sagen die Kleinen halt auch was Großartiges. Wie der Sohn: „Schau, Mama, es ist so. Wir müssen viel essen, viel trinken, uns immer liebhaben und einfach nicht ans Sterben denken.“

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.