Er will furchtlos ins Spitzenamt

SPÖ-Mann Auinger will 2019 Bürgermeister von Salzburg werden.

Bernhard Auinger hat sich heuer wohl das Ziel seines Lebens gesetzt: Der Chef des SPÖ-Gemeinderatsklubs kandidiert 2019 für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Salzburg. Der 42-Jährige tritt in große Fußstapfen, denn sein Mentor, Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden, wird im Schloss Mirabell ehrfurchtsvoll nur mehr „der Chef“ genannt. Nun soll Auinger ihn beerben.

Er ist wendig, volksnah

Er arbeite mit Vollgas darauf hin und habe Spaß dabei, sagt Auinger im SF-Gespräch. Und wenn man den agilen Kommunalpolitiker beobachtet, wie er beim Fototermin in der Panorama-Bar in Lehen mit einer Tarock-Runde älterer Damen sofort zu scherzen beginnt („Verspielen Sie Ihre Pension?“ – „Nein, wir bessern sie auf“), dann wird klar: Der Mann fürchtet sich nicht vor Menschen. Dabei stand der Job als Politiker beileibe nicht in seiner Lebensplanung, sagt Auinger.

Der gebürtige Gnigler schuf sich beim Porsche-Konzern ein solides berufliches Standbein. Er lernte Maschinen- und Werkzeugmacher („ich war immer schon technikaffin“), spezialisierte sich nach dem Präsenzdienst als Sanitäter auf Informatik. Der wendige und strebsame junge Mann, der die Karriereleiter hochzuklettern begann, fiel auf.

„Ideologie bringt wenig“

Mit 32 bat man ihn, Betriebsratsvorsitzender der Porsche Holding zu werden. Damals habe er lediglich ehrenamtlich bei der SPÖ-Sektion Gnigl mitgearbeitet, betont Auinger. Als Alfred Gusenbauer Kanzler wurde, trat er spontan der Partei bei. Der in der Sozialdemokratie sehnlich erhoffte Aufschwung wurde ein Rohrkrepierer (Ex-Juso Gusenbauer wurde Lobbyist für die Glücksspielindustrie und zentralasiatische Autokraten). Auinger verortet sich nicht als Linker. Er sei pragmatisch, habe Bodenhaftung. „Der Links-Rechts-Streit bringt den Menschen gar nichts. Wir stehen heute vor dem Problem, dass immer mehr Menschen sagen: Meinen Kindern wird es einmal schlechter gehen als mir. Da ist die Kunst der Politik gefragt“, räsoniert Auinger.

Die FPÖ abwehren

Der gemäßigte Sozialdemokrat Auinger gilt als „Ansage“ der SPÖ an die Freiheitlichen. Die FPÖ, glaubt Auinger, werde 2019 „sicher wieder in der Stadtregierung sitzen“. So profilierte Auinger sich zuletzt mit (vergeblichem) Widerstand gegen ein Flüchtlingsheim im Bahnhofsviertel und nahm eine alte FPÖ-Forderung nach einem Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz auf. Im Mai 2017 würden die ÖBB selbst ein derartiges Verbot auf ihrem Gelände erlassen, will Auinger wissen.

Kurz nach seiner Kür zum Kronprinzen fuhr Auinger zum Bürgermeister von St. Pölten. Er habe wissen wollen, wie SPÖ-Mann Matthias Stadler die absolute Mehrheit im Rathaus sogar noch ausgebaut hat. Die SPÖ machte im April 59 Prozent – „mitten in der Flüchtlingskrise im tiefschwarzen Niederösterreich, wo Rudi Hundstorfer bei der Präsidentschaftswahl eine Woche später elf Prozent gemacht hat“, schildert Auinger. Sein Genosse brachte eine große Zahl an Asylbewerbern in Wohnungen unter, wehrte große Unterkünfte ab – und damit auch die FPÖ, so Auinger.

Der technikbegeisterte Salzburger SPÖ-Kandidat will, wenn er Bürgermeister wird, die Landeshauptstadt modernisieren. Eine echte Smart City aus ihr machen, träumt Auinger. „Ich will nicht mehr über veraltete Technologien wie Parkscheinautomaten diskutieren. Es geht auch nicht darum, Glühlampen gegen LED-Lampen auszutauschen. Die Digitalisierung einer Stadt vom Verkehr bis zum Müllservice bedeutet, dass das Leben und der Alltag für die Menschen leichter werden.“ Kernbotschaften außerdem: den Wirtschaftsstandort stärken und die Jungen in Bildung und Beruf bringen.

Was Auinger tut, wenn er nicht Bürgermeister wird? – „Wenn ich mit zwei Prozent hinten liege, kann ich mir vorstellen, auch den Vizebürgermeister zu machen. Wenn ich gar nicht in die Stichwahl komme, ziehe ich mich aus der Politik zurück.“

Sonja Wenger