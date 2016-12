Das kollektive Bangen um den Wohlstand

Unsere Gesellschaft ist massiv verunsichert. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe.

2016 war kein einfaches Jahr, keines, dem man mit einem launig-optimistischen Rückblick gerecht werden würde. Es sind nicht zuletzt Szenen des Terrors in Erinnerung geblieben. Die gingen ins Mark, zumal die Schauplätze der Anschläge sehr nahe gerückt sind. Auch das gesellschaftliche Überthema war ein schweres: Die Flüchtlingsbewegung in all ihren Facetten dominierte die politische Debatte, die Gespräche im Büro, auf der Straße, am Stammtisch. Wie sehr das Thema polarisiert, wurde rund um die Präsidentenwahl noch einmal deutlich.

Die latente Verunsicherung in unserer Gesellschaft ist aber nicht allein der Angst vor dem Terror und vor dem Fremden geschuldet. Den wohl größten Anteil hat eine ausgeprägte wirtschaftliche Sorge. Die Bedrohung, Wohlstand einzubüßen, ist real geworden und hat in vielen Köpfen Einzug gehalten. Während das Ersparte auf der Bank an Wert verliert, sind selbst die sichersten Jobs unsicher geworden, stagnieren die Löhne, steigen die Preise für Wohnen und Dinge des täglichen Bedarfs. Sich „etwas zu schaffen“, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, wird zum Minderheitenprogramm für Privilegierte. Sogar die Pension scheint zunehmend unsicher.

Diese Entwicklungen stellen elementare Glaubenssätze infrage, mit denen die meisten von uns aufgewachsen sind. Dinge, auf die man sich immer verlassen konnte. Das verunsichert. Flüchtlinge haben damit nur am Rande zu tun, sie eignen sich aber gut als Reibefläche. Wenn alten Menschen das sauer Ersparte abgenommen wird, um den Platz im Altersheim zu finanzieren, und gleichzeitig Fremden die Unterkunft bezahlt und noch dazu Taschengeld ausgehändigt wird, dann macht das Betroffene wütend. Ob das berechtigt ist oder nicht, darüber kann man lange streiten. Wie über alles. Dieses Zu-Tode-Diskutieren haben die Menschen jedoch satt. Und die Politik gleich mit, sie gilt mittlerweile als Inbegriff des Zauderns, als elitärer Apparat zum Erhalt der eigenen Macht. In den für das eigene Leben wirklich wichtigen Belangen wirkt sie machtlos und den Protagonisten der Wirtschaftswelt hilflos ausgeliefert.

Endlich Lösungen für die angesprochenen Schieflagen zu finden muss 2017 oberste Priorität haben. Alles andere ist Symptombekämpfung. Und dazu angetan, den Unmut weiter zu schüren.