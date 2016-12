Da fahren auch Stodinger raus: In Seekirchen boomt Kultur

Kultur am Land ist keine Selbstverständlichkeit. Da braucht es Antreiber mit langem Atem, viel Engagement und Herzblut. Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen geht da gar nicht. Das weiß man im Emailwerk Seekirchen, deshalb bricht man dort jedes Jahr aufs Neue auf.

2016 ging man sogar über die Bezirksgrenzen hinaus und eine Kooperation mit dem Salzburger Landestheater ein. Die Gratwanderung von gesunder Breitenwirksamkeit und anspruchsvollem Minderheitenprogramm beherrscht man hier perfekt.

Während andernorts am Land die schwierigen Bedingungen hinsichtlich Finanzierung, Besucherzahlen und Freiwilligenarbeit vielfach beklagt werden, ist man in Seekirchen guter Dinge. „Die Hütte anzufüllen ist leicht, aber da muss man die Qualität hintanstellen, das wollen wir nicht. Uns ist wichtig, den Menschen etwas mitzugeben. Wir haben uns immer als Gestalter, nicht als Veranstalter gesehen“, sagen Verena und Leo Fellinger.

Die beiden gründeten 2004 mit Gleichgesinnten den Kulturverein Kunstbox, ein Jahr später eröffnete im einstigen Windhager-Emaillierungswerk das Kulturhaus Emailwerk, das der Verein betreibt. Dem ging ein sieben Jahre langer Kampf voraus. Nicht nur aufseiten der Fördergeber herrschte Skepsis bezüglich dieses Vorhabens: 14 Kilometer vor den Stadttoren Salzburgs, was braucht es da ein eigenes Kulturzentrum? „Man sagte uns, die Seekirchner fahren nach Salzburg ins Theater, ins Konzert, das wird nicht funktionieren. Wir waren von Anfang an anderer Meinung.“ Die beiden sollten recht behalten.

Heute zählen viele „Stodinger“ zu ihren Besuchern, auch die Jahreskarte des Emailwerks ist bei diesen beliebt. „Sie sagen, so ein breites und zugleich qualitätsvolles Angebot haben sie in keiner Kulturstätte der Stadt Salzburg“, freut sich Verena Fellinger.

Bei der Programmierung setzen die Fellingers nicht auf Zahlen, sondern auf Vielfalt und Relevanz. Deshalb nimmt der Bildungs- und Workshop-Bereich, der das Jahresthema wie zuletzt „Die Kunst zu teilen“ auf verschiedenste Weise aufgreift, großen Raum ein. Von 280 Veranstaltungen jährlich sind nur rund 120 Abendtermine. Bei Workshops finden manchmal nur acht Menschen Platz. Nichtsdestotrotz kommt man im Jahresschnitt auf rund 14.000 Besucher.

Hat man einmal einen guten Ruf, dringt dieser auch zu den Künstlern und Agenturen durch. Bis zu 20 Anfragen täglich trudeln bei Verena Fellinger ein, Künstler auf Tournee lehnt sie ab: „Durch die Stadtnähe müssen wir auf Eigenständigkeit achten.“

Ob sich Publikum und Künstler wohlfühlen, liegt auch an der Atmosphäre. Bühne und Saal werden nach Bedarf adaptiert. Das ist viel Arbeit, die sich unterm Strich aber auszahlt. „Es ist schön, wenn man sieht, wie sich der Raum verwandelt. An einem Tag ist er Werkstätte, am anderen Theaterbühne, dann sausen Kinder rum.“ Nach den Vorstellungen können die Besucher mit den Künstlern an der Bar ins Gespräch kommen, der kleine Rahmen ist den Fellingers wichtig.

Natürlich schupfen die beiden – sie ist als Geschäftsführerin angestellt, er arbeitet ehrenamtlich – den Betrieb nicht allein, wie sie betonen. Jedes der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder ist Experte für ein bestimmtes Genre und bringt sich entsprechend ein. Das garantiert Vielfalt und verhindert, dass man ständig im eigenen Saft kocht. Oft ist es auch eine Herausforderung: Bei der ersten Breakdance-Battle hielt sich Verena Fellingers Begeisterung in Grenzen, erinnert sie sich lachend. „Ich dachte zuerst, um Gottes willen, die werden mir alles zusammenschlagen. Es war dann aber ganz friedlich und ich war baff, wie toll die jungen Leute miteinander umgegangen sind.“

Was sie an ihrem Team noch freut: Dass sich darunter mögliche Nachfolger finden, denn irgendwann wollen die beiden die Leitung abgeben. Seit 37 Jahren sind sie verheiratet, und so sehr ihr Herz auch für die Kultur schlägt, so träumen sie doch von mehr Zeit für die Familie, vor allem für die fünf Enkelkinder.

Von Petra Suchanek