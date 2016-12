Sie komponiert und berät Führungskräfte

Die aus der Türkei stammende Pianistin Seda Röder gewann schon als junges Mädchen Konzertwettbewerbe. Sie lehrte in München und an der Harvard-Universität in den USA. Heuer gründete die 36-Jährige ihre eigene Coaching-Firma.

Frau Röder, wir sitzen hier im M32 auf dem Mönchsberg beim Cappuccino, während gestern in Berlin Menschen bei einem Terrorakt starben.

Seda Röder: Ja, es ist furchtbar. In der Türkei gibt es fast schon wöchentlich Anschläge. Das Schlimme ist: Wenn der Terror zum Alltag wird, stumpfen die Menschen ab. Das ist schlimmer als die Angst. Das ist der Nullpunkt, wo alles nur noch steht.

Trotzdem leben wir unser Leben weiter. Womit beschäftigen Sie sich gerade?

Ich sitze jeden Tag am Klavier, ich übe, komponiere, ich mache Filmmusik. Und ich schreibe ein Buch über Kreativität im persönlichen Leben und in Unternehmen. Ich glaube nämlich, es liegt sehr viel Potenzial brach. Kreativität ist für jeden Menschen unabdingbar. Es ist kein Luxus, auch nichts, was mit Chaos oder Blödsinn oder etwas Kindischem zu tun hat. Kreativität ist die Essenz der Menschlichkeit. Es ist das, wofür wir auf der Erde sind.

Sie sagen, jeder kann Kreativität erlernen. Wirklich?

Ja, jeder Mensch hat dieses Potenzial. Die Forschung zeigt, dass, nur wenn wir dieses Potenzial ausschöpfen, wir als Mensch in diesen Flow-Zustand kommen. Dann kann ich meine Fähigkeiten ausleben. Das kann Kochen sein, Basteln, etwas Technisches oder die Führung eines Unternehmens.

Wie wird man kreativ?

Man muss wie auch in anderen Lebensbereichen sehr diszipliniert sein. Man sollte Dinge vertiefen, die man wirklich liebt, wo man die Zeit dabei vergisst. Man muss neugierig und offen sein. Man sollte sich nicht in Überspezialisierung verlieren, das macht blind. Man sollte sich mit Leuten umgeben, die in verschiedenen Disziplinen hervorragend sind. Kreativität und Inspiration ist nichts anderes, als in Analogien zu denken. Ich übertrage Dinge aus einem fremden Gebiet in mein Gebiet.

Sie sind schon mit 13 Jahren als Konzertpianistin auf der Bühne gestanden. Waren Sie ein Wunderkind?

(Lacht): Ja, so hat man mich genannt. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Meine Mutter war Sängerin in populärer türkischer Musik, mein Vater war ein bekannter Jazzmusiker.

Und jetzt sind Sie auch Jungunternehmerin.

Ich habe meine Firma Sonophilia im August angemeldet. Ich mache Workshops für Führungskräfte. Es kommen Top-Leute, Wissenschafter, Künstler, Politiker aus der ganzen Welt, die darüber sprechen, wohin die Reise geht und wie man sich inspirieren kann. Zum Beispiel: Wie kann mir die Kunst dabei helfen, eine Fabrik zu leiten?

Was hat ein Bühnenauftritt mit Management zu tun?

Es geht um Übung und Disziplin. Was ich tausend Mal geübt habe, klappt. Bei Managern ist das Reden unglaublich wichtig. Und noch wichtiger: Wie übertrage ich die Emotionen so, dass sie bei den Mitarbeitern ankommen? Weil ein Manager ohne Gefolgschaft nichts ist. Und weil es nicht die Produkte sind, die innovativ sind, sondern die Menschen.

Wie reagieren Führungspersonen, wenn sie bei Ihnen offen mit ihren Schwächen konfrontiert werden?

Wir nehmen alles auf. Auf die Spiegelung folgt oft Verunsicherung. Das ist notwendig, darum kommt man nicht herum, wenn man besser werden will.

Menschen mit Macht wirken oft steif und arrogant. Was erleben Sie da?

Bei unseren Workshops im Kulturzentrum St. Jakob schaffen wir einen Safe Space. Es sind dort Liegen, was gesprochen wird, bleibt dort. In dieser entspannten Atmosphäre merken die Leute, sie können ein bisschen so sein, wie sie sind. Dann merkt man, dass im deutschsprachigen Raum noch sehr stark das patriarchalische Führungsprogramm herrscht. Am allerschlimmsten finde ich es, wenn ganz offen zur Sprache kommt, dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern nichts zutrauen. 95 Prozent glauben, dass die Mitarbeiter keine Potenziale haben und dass sie die Kreativität auch nicht steigern können. So ein Machtmensch sagt: Das kann keiner so gut, die schaffen das nicht. Meine Frage darauf ist: Was hast du denn falsch gemacht, dass es so ist?

Sind Frauen bessere Chefs?

Sie beginnen das Spiel jedenfalls bei 0:1 im Rückstand. Sie haben einen großen Bammel, sich selbstständig zu machen, sie bekommen weniger Geld, weniger Zuspruch und Förderungen. Aber sie halten länger durch und sind im Start-up-Business die Erfolgreicheren.

Ist Führungskultur auch eine Generationenfrage?

Manchmal treffe ich auf ältere Führungspersonen, die schwierig sind. Die meinen, sie wissen alles besser. Solche Firmen verlieren oft Mitarbeiter. Es gibt auch Leute, die denken wirklich, sie sind das Gelbe vom Ei. Die meisten, die kommen, haben aber Druck oder wollen einfach besser werden. Gute Führung ist, wenn Menschen der Führungsperson mit ihrem besten Ich folgen wollen.

Von Sonja Wenger

Foto: Dana Tarr

Zur Person: Unternehmerin, Pianistin und Mutter

Seda Röder wurde in Istanbul in einer Künstlerfamilie geboren. Sie praktiziert keine Religion, sieht sich auch nicht als Muslimin. Ein Stipendium führte sie 2002 an das Mozarteum, wo sie ihren Mann, Matthias Röder, kennenlernte. Er ist Leiter des Karajan-Instituts. Beide haben eine fünfjährige, ballettbegeisterte Tochter.

