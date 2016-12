Sie begleitet Sterbende

Frauenärztin Maria Haidinger ist das Rückrat der Hospizbewegung.

Eine impulsive Frau sei sie. Eine, die „mit irrsinnig viel Energie Neuanfänge setzt“. Wenn es beim Personal nicht rundlaufe, sei sie sofort zur Stelle, um Probleme zu lösen. So beschreibt man in der Hospizbewegung Salzburg, die (zumeist krebskranke) Menschen am Lebensende begleitet, deren Obfrau Maria Haidinger.

Die Salzburger Frauenärztin und frühere ÖVP-Gesundheitslandesrätin schafft es, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen. So erwärmt sie Geldgeber für die Hospizbewegung, die zu rund 60 Prozent spendenfinanziert ist. Dafür hat Haidinger auch heuer erfolgreich gekämpft.

Sponsoren spenden gleich zwei Pkw für Kinderhospiz

Beeindruckendstes Beispiel ist das 2015 mit der Caritas Salzburg gestartete mobile Kinderhospiz „Papageno“, das sterbenskranken Kindern im Raum Salzburg ein Leben zu Hause ermöglicht. Nach dem „Kaltstart“ auf Spendenbasis kann die Hospizbewegungs-Obfrau heute sagen: „Für ,Papageno‘ zu kämpfen hat sich ausgezahlt.“

Rund 20 Kinder (neun sind gestorben) bekamen von SALK-Kinderonkologin Regina Jones und Krankenschwester Helga Lugstein medizinische Betreuung. Zu Hause, was für die Kinder unschätzbar wertvoll ist – und letztlich der Allgemeinheit teure Klinikaufenthalte erspart. Haidinger: „Wir sahen, dass es viele dieser Kinder gibt. Sie haben Stoffwechselerkrankungen oder neurologische Erkrankungen, müssen beispielsweise immer wieder abgesaugt werden.“ Weil die Ausnahmesituation die Eltern und Geschwister ebenso massiv belastet, unterstützen ehrenamtliche Hospizmitarbeiter auch sie vor Ort.

Dass das mobile Kinderhospiz nach seinem ersten Jahr „angekommen“ ist, zeigte kürzlich eine Großspende zweier Sponsoren: Sie stellten zwei nagelneue Fiat Panda zur Verfügung. „Jetzt können die ,Papageno‘-Mitarbeiter flexibel zu den Familien fahren“, freut sich Haidinger. Davor waren die Sterbebegleiter ausschließlich mit ihren Privatautos unterwegs. Das Land Salzburg habe außerdem 30.000 Euro für die Ärztin bezahlt und werde dies „hoffentlich auch weiterhin tun“. Wobei die Netzwerkerin, die in Salzburg großes Vertrauen genießt, betont, sie werde „nicht lockerlassen, um Geld zu fragen“. Man wird es brauchen: Damit auch innergebirg sterbenskranke Kinder zu Hause leben können, soll 2017/18 ein mobiles Kinderhospiz im Pongau starten. Schon jetzt wird Personal ausgebildet. Haidinger: „Das wird uns gelingen.“

In Würde zu sterben darf keine Frage des Geldes sein

Mit dem Motto „Sterben betrifft uns alle“ ist die hauptberufliche Frauenärztin in ihrer Freizeit auf Achse, um Gelder für die Hospizbewegung aufzutreiben. Ihre eigene Initialzündung erlebte die Gynäkologin in großen Spitälern in den 1980er-Jahren. Damals, als man krebskranke Frauen zum Sterben allein in kleine Kammerl geschoben habe, „um das Sterben nicht zu sehen“.

Einen wunderbaren Tod gibt es nicht, weiß die palliativmedizinisch ausgebildete Ärztin, sie hat selbst viele Sterbende begleitet. Umso wichtiger seien bestmögliche Schmerztherapie sowie professionelle Gespräche und Zuwendung für Sterbende und Angehörige auf kostenloser Basis.

2017 feiert die Hospizbewegung Salzburg ihr 25-Jahr-Jubiläum. Das 2013 gegründete Tageshospiz Salzburg und die knapp 200 Ehrenamtlichen, die Sterbende aller Altersgruppen im gesamten Bundesland zu Hause betreuen, sind nicht mehr wegzudenken. Haidingers Hoffnung: „Dass wir von der öffentlichen Hand mehr Geld bekommen.“

Von Sabine Tschalyj